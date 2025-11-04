scorecardresearch
 

'हाथ जोड़कर कहता हूं क्रिमिनल्स की बातों में न आएं...', एल्विश यादव के घर फायरिंग करने वाले आरोपी का Video

गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग केस में आरोपी गौरव का वीडियो सामने आया है. वह कैमरे पर माफी मांगते दिखाई दिया और युवाओं को अपराध से दूर रहने की सलाह दी. गौरव ने कहा कि उसे दुबई में बैठे शख्स ने संपर्क किया था. इस केस में उसका साथी आदित्य और ईशांत गांधी पहले ही गिरफ्तार हैं.

एल्विश यादव फायरिंग केस में आरोपी गौरव ने मांगी माफी (Photo: Screengrab)
गुरुग्राम सेक्टर 57 में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले में एक नया वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में आरोपी गौरव कैमरे पर माफी मांगते दिखाई दे रहा है. गौरव ने कहा कि उसने गलती की है और अब उसे गहरा पछतावा है. उसने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि कोई भी युवा अपराध की दुनिया में कदम न रखे, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाती है.

गौरव ने बताया कि उसे दुबई में बैठे एक व्यक्ति ने संपर्क किया था. उसने कहा कि गलत संगत में आकर उसने यह काम किया, लेकिन अब उसे अपनी हरकत पर अफसोस है. गौरव का साथी आदित्य पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है. पुलिस के अनुसार, दोनों का इस फायरिंग घटना से सीधा कनेक्शन है.

फायरिंग करने वाले बदमाश ने मांगी माफी

इससे पहले पुलिस ने ईशांत गांधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. पूछताछ में ईशांत ने खुलासा किया था कि गौरव और आदित्य ने ही उसे हथियार उपलब्ध कराए थे. इसी कड़ी में अब गौरव का यह पछतावे वाला वीडियो सामने आया है. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे की जांच चल रही है.

बता दें कि यह घटना उस समय हुई थी जब सुबह करीब साढ़े पांच से छह बजे के बीच बाइक पर सवार तीन बदमाश एल्विश यादव के घर पहुंचे थे. उन्होंने गेट के बाहर से करीब दो दर्जन राउंड फायरिंग की थी. उस समय एल्विश यादव घर पर मौजूद थे. फायरिंग के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे.

पुलिस मामले की जांच में जुटी है

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस पूरी घटना की साजिश किसने रची और दुबई से किसने संपर्क किया.

