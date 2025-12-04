छात्राओं को व्हाट्सऐप पर भेजे अश्लील मैसेज, सामने आई चैट... तीन प्रोफेसर सस्पेंड

जींद में स्थित CRSU यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. छात्राओं के यौन शोषण के आरोपों के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तीन प्रोफेसरों को सस्पेंड कर दिया है. आरोप है कि प्रोफेसरों ने छात्राओं को व्हाट्सऐप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजे. इस मामले से जुड़ी कथित व्हाट्सऐप चैट भी सामने आई है.

बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले छात्रों ने इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन भी किया था. इसके बाद अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपित प्रोफेसरों को सस्पेंड कर दिया है.

यूनिवर्सिटी को मिला बिना नाम का शिकायत पत्र

इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ रामपाल राणा ने बताया कि 27 नवंबर को यूनिवर्सिटी को एक बिना नाम का शिकायत पत्र मिला था. इस पत्र में लिखा गया था कि एक प्रोफेसर द्वारा व्हाट्सऐप पर अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं. शिकायत मिलते ही प्रशासन ने तुरंत जांच कमेटी बनाकर मामले की जांच शुरू करवाई.

'आरोप सही पाए गए तो होगी पुलिस कार्रवाई'



वीसी ने बताया कि जिन पर आरोप लगे हैं, वे गेस्ट अध्यापक थे. जांच के दौरान उन्हें घर पर रहने के आदेश दिए गए और बाद में उन्हें ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया है. उन्होंने साफ कहा कि अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो प्रोफेसरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी.

वीसी ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी छात्रों के मामलों को लेकर पूरी तरह सख्त है और किसी भी तरह की शिकायत आने पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाती है.

