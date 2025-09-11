बजरंग पूनिया के पिता का निधन, याद कर भावुक हुए रेसलर

सोनीपत से दुखद खबर आई है, भारत के स्टार पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया के पिता बलवान पूनिया का निधन हो गया. वो लंबे समय से बीमार थे और उनका इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चल रहा था. बुधवार शाम सवा छह बजे उन्होंने अंतिम सांस ली.

बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर पिता के निधन की जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि बापूजी हमारे साथ नहीं रहे. गुरुवार शाम सवा छह बजे उन्होंने आखिरी सांस ली. उन्होंने बड़ी मेहनत से हमें यहां तक पहुंचाया. वो हमारे पूरे परिवार की रीढ़ थे, समझ नहीं आ रहा कि उनके बिना आगे जीवन कैसा होगा.

लंबी बीमारी के बाद बलवान पूनिया का निधन

परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि बलवान पूनिया का अंतिम संस्कार झज्जर जिले के खुडन गांव में कल सुबह 11 बजे किया जाएगा. गांव और खेल जगत में इस खबर से शोक की लहर है.

झज्जर के खुडन गांव में होगा अंतिम संस्कार

बजरंग पूनिया भारतीय कुश्ती में बड़ा नाम हैं और उनके पिता बलवान पूनिया का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा. उन्होंने अपने बेटे को बचपन से कुश्ती में आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की थी. पिता के निधन से बजरंग और पूरा परिवार गहरे सदमे में है.

---- समाप्त ----