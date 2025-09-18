scorecardresearch
 

अनिल विज ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से हटाया 'मिनिस्टर' शब्द, राजनीतिक हलचल तेज

हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता और परिवहन मंत्री अनिल विज ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से मिनिस्टर शब्द हटा लिया है. उनके इस कदम से हरियाणा की राजनीति में हलचल मच गई है.

अनिल विज ने अपनी प्रोफाइल से हटाया मिनिस्टर शब्द. (Photo: ITG)
हरियाणा के परिवहन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से मिनिस्टर शब्द हटा दिया है. उनके इस कदम के बाद हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है. साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि उनका ये बदलाव आंतरिक राजनीतिक समीकरणों या उनके भविष्य की रणनीति का हिस्सा हो सकता है. हालांकि, विज ने अभी तक इस बदलाव पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

अब अनिल विज ने अपने प्रोफाइल से 'मिनिस्टर' शब्द हटाकर उसकी जगह "अनिल विज अंबाला कैंट, हरियाणा, इंडिया" लिख दिया है.

 

बताया जा रहा है कि अनिल विज ने अपने एक्स अकाउंट पर ये बदलाव बुधवार देर रात या गुरुवार सुबह किया है. पहले उनके प्रोफाइल में उनकी मंत्री पद की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित थी, लेकिन अब उन्होंने इसे हटाकर अपनी क्षेत्रीय पहचान को उजागर किया है. इस बदलाव को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग इसे उनके व्यक्तित्व और जनता से जुड़ाव का प्रतीक मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं.

दरअसल, अनिल विज लंबे वक्त से हरियाणा सरकार में महत्वपूर्ण विभागों जैसे- गृह और स्वास्थ्य का जिम्मा संभाल चुके हैं. हरियाणा की नई सरकार में उन्हें परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

