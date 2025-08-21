पलवल में अग्निवीर की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने गांव के ही लोगों पर लगाया आरोप

हरियाणा के पलवल में अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती हुए 20 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान बलदेव के रूप में हुई है, जो इस साल ही सेना में अग्निवीर भर्ती हुआ था. पुलिस के मुताबिक वारदात बुधवार देर रात की है, जब बलदेव छुट्टी पर घर आया हुआ था और खेत के पास बने पुराने मकान में अकेले सो रहा था.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बलदेव के पिता खेमचंद ने आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोग उनके परिवार को लंबे समय से धमका रहे थे. उन्होंने बताया कि पिछले महीने उनके भाई बिशन शर्मा पर गांव के ही राजेंद्र, नरेश, बंसी और मंजू ने हमला किया था. इस मामले में गदपुरी थाने में केस दर्ज कराया गया था.

पारिवारिक दुश्मनी में की गई अग्निवीर की हत्या

खेमचंद के अनुसार, आरोपी परिवार पर लगातार दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले लिया जाए. इसके लिए उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. उन्होंने कई बार इसकी जानकारी पुलिस को दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी बीच मंगलवार को बलदेव छुट्टी पर गांव आया.

बुधवार रात बलदेव खेत पर बने पुराने घर में सो रहा था. तभी राजेंद्र, नरेश, बंसी, अरुण और एक अन्य व्यक्ति वहां पहुंचे और बलदेव को सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद पूरे गांव में तनाव फैल गया. मृतक के परिजनों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है. पुलिस ने बलदेव का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है. गदपुरी थाना प्रभारी अश्विनी कुमार ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

उन्होंने कहा, 'पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है, पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

