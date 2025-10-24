दोस्ती, प्यार और सुसाइड... ससुराल जाकर शख्स ने क्यों खा लिया जहर?

हरियाणा में सोनीपत के गांव कालुपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया हैं,जहां एक शख्स ने अपने सुसराल में जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. मृतक शख्स राकेश राजस्थान का रहने वाला था और सोनीपत के गांव कालुपुर की रहने वाली पूजा से 9 साल पहले उसने लव मैरिज की थी. फिलहाल सिटी थाना पुलिस ने सुसराल पक्ष पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



आपको बता दें कि राजस्थान के भादरा के रहने वाले राकेश की पूजा की साथ पहले दोस्ती हुई और फिर नौ साल पहले पूजा से ही उसने लव मैरिज की थी. दोनों के बीच कुछ दिनों पहले आपसी विवाद के कारण पूजा अपने घर कालूपुर में वापस आ गई थी. राकेश के परिजनों का आरोप है कि पूजा ने राकेश से सब्जी के नाम पर पैसे लिए और सोनीपत अपने घर आ गई.

राकेश जब उसे वापस लेने के लिए आया तो तो पूजा के परिवार ने उसे प्रताड़ित किया जिसके बाद उसने जहरीला पदार्थ खाकर जान दी है. राकेश ने अपने भांजे को फोन पर बातचीत में अपनी पत्नी के दोनों भाई ,मां ,एक भाई की पत्नी और उसके मामा पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे.

मामले में जानकारी देते हुए एसीपी राजपाल ने बताया कि राजस्थान के भादरा के रहने वाले राकेश ने सोनीपत के रहने वाली पूजा के साथ 9 साल पहले लव मैरिज की थी और उसने ससुराल में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया. उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया जहां उसकी मौत हो गई. परिजनों की शिकायत के बाद ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.





---- समाप्त ----