scorecardresearch
 

Feedback

दोस्ती, प्यार और सुसाइड... ससुराल जाकर शख्स ने क्यों खा लिया जहर?

सोनीपत में राजस्थान निवासी राकेश ने ससुराल में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. उसकी पत्नी पूजा से नौ साल पहले लव मैरिज हुई थी, लेकिन विवाद के बाद वह मायके आ गई थी. राकेश के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
ससुराल जाकर शख्स ने क्यों खा लिया जहर? (Photo: itg)
ससुराल जाकर शख्स ने क्यों खा लिया जहर? (Photo: itg)

हरियाणा में सोनीपत के गांव कालुपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया हैं,जहां एक शख्स ने अपने सुसराल में जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. मृतक शख्स राकेश राजस्थान का रहने वाला था और सोनीपत के गांव कालुपुर की रहने वाली पूजा से 9 साल पहले उसने लव मैरिज की थी. फिलहाल सिटी थाना पुलिस ने सुसराल पक्ष पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 
आपको बता दें कि राजस्थान के भादरा के रहने वाले राकेश की पूजा की साथ पहले दोस्ती हुई और फिर नौ साल पहले पूजा से ही उसने लव मैरिज की थी. दोनों के बीच कुछ दिनों पहले आपसी विवाद के कारण पूजा अपने घर कालूपुर में वापस आ गई थी. राकेश के परिजनों का आरोप है कि पूजा ने राकेश से सब्जी के नाम पर पैसे लिए और सोनीपत अपने घर आ गई.

राकेश जब उसे वापस लेने के लिए आया तो तो पूजा के परिवार ने उसे प्रताड़ित किया जिसके बाद उसने जहरीला पदार्थ खाकर जान दी है. राकेश ने अपने भांजे को फोन पर बातचीत में अपनी पत्नी के दोनों भाई ,मां ,एक भाई की पत्नी और उसके मामा पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे.

मामले में जानकारी देते हुए एसीपी राजपाल ने बताया कि राजस्थान के भादरा के रहने वाले राकेश ने सोनीपत के रहने वाली पूजा के साथ 9 साल पहले लव मैरिज की थी और उसने ससुराल में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया. उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया जहां उसकी मौत हो गई. परिजनों की शिकायत के बाद ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
 
 

सम्बंधित ख़बरें

ips puran kumar Sandeep lather suicide case
शारीरिक शोषण, गैंगस्टर्स और रिश्वत... दो पुलिसवालों की आत्महत्या ने खोल दी सिस्टम की पोल! 
IPS and ASI Suicide case Haryana
IPS सुसाइड और ASI आत्महत्या में क्या कनेक्शन? संदीप की मौत से उठे 6 सवाल 
प्रेमी ही निकला महिला यूट्यूबर का कातिल  
शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया.(Photo: Screengrab)
प्यार, धोखा और कत्ल! यूट्यूबर प्रेमी ने महिला साथी की गला दबाकर की हत्या, फिर... 
Student Murder, 4 Arrested
छात्रा की Instagram ID मांगने पर हुआ था विवाद, छात्र की हत्या का खुलासा 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement