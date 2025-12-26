scorecardresearch
 
'पेपर लीक और भर्ती घोटालों की मंडी बना हरियाणा',' AAP नेता अनुराग ढांडा का नायब सैनी सरकार पर आरोप

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा के युवक-युवतियां वर्षों तक मेहनत कर पढ़ाई करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, लेकिन सरकार की नीतियां उन्हें बेरोजगार बनाकर घर बैठा देती हैं. उन्होंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) की असिस्टेंट इंजीनियर (AE) भर्ती 2025 का हवाला देते हुए दावा किया कि आंकड़े खुद सच्चाई बयान कर रहे हैं.

अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि हरियाणा आज पेपर लीक और भर्ती घोटालों की मंडी बन चुका है (Photo- ITG)
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा को आउटसाइडर्स का स्वर्ग बना दिया है, जहां स्थानीय युवाओं को सिर्फ चुनाव के समय याद किया जाता है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उन्हें जानबूझकर बाहर किया जा रहा है.

अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा के युवक-युवतियां वर्षों तक मेहनत कर पढ़ाई करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, लेकिन सरकार की नीतियां उन्हें बेरोजगार बनाकर घर बैठा देती हैं. उन्होंने इसे महज प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि हरियाणवी युवाओं को उनके हक से वंचित करने की सोची-समझी साजिश करार दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं.

उन्होंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) की असिस्टेंट इंजीनियर (AE) भर्ती 2025 का हवाला देते हुए दावा किया कि आंकड़े खुद सच्चाई बयान कर रहे हैं. जनरल कैटेगरी की 153 पोस्टों में से 106 पद बाहर के उम्मीदवारों को दे दिए गए, यानी 70 प्रतिशत से ज्यादा नौकरियां आउटसाइडर्स के हाथ चली गईं. वहीं AE इलेक्ट्रिकल्स की सूची में 214 जनरल उम्मीदवारों में सिर्फ 29 हरियाणा के होना यह साबित करता है कि स्थानीय युवाओं को योजनाबद्ध तरीके से किनारे किया गया.

आम आदमी पार्टी नेता ने तंज कसते हुए कहा कि अब HPSC का मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, बल्कि ‘हायर आउटसाइडर्स सर्विस कमीशन’ रह गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने डोमिसाइल की शर्त को 15 साल से घटाकर 5 साल कर दिया, ताकि बाहरी लोग आसानी से हरियाणा की सरकारी नौकरियों पर कब्जा कर सकें, वह भी आरक्षित श्रेणियों में.

उन्होंने कहा कि बीजेपी का नारा ‘सबका साथ, सबका विकास’ अब ‘आउटसाइडर्स का साथ और हरियाणा के युवाओं का सत्यानाश’ बनकर रह गया है. अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि हरियाणा आज पेपर लीक और भर्ती घोटालों की मंडी बन चुका है, जहां युवाओं का भविष्य 3-4 लाख रुपये में बेचा जा रहा है.

CSIR-UGC-NET 2025 पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सोनीपत से हुई गिरफ्तारियां साफ दिखाती हैं कि परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र बेचे जा रहे थे, जबकि सरकार आंखें मूंदे बैठी रही. उन्होंने सवाल किया कि जब पुलिस की कार्रवाई खुद पेपर लीक की पुष्टि कर रही है, तो मुख्यमंत्री यह कैसे कह सकते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ.

ढांडा ने पूछा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आखिर किसे बचा रहे हैं और क्या पेपर लीक माफिया को राजनीतिक संरक्षण हासिल है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है और इस अन्याय को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी.

उन्होंने मांग की कि AE भर्ती की निष्पक्ष जांच हो, हरियाणवी युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए और सभी पेपर लीक मामलों की CBI जांच कराकर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए. अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार नहीं जागी, तो आम आदमी पार्टी युवाओं के साथ मिलकर बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी.

---- समाप्त ----
