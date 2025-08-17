scorecardresearch
 

Feedback

'पेंसिल कंपनी' के नाम पर ठगी, नकली बैंक किट बेचने वाले कुल 6 आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम पुलिस ने नूंह जिले में तीन अलग-अलग साइबर ठगी मामलों में छह संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और अन्य डिजिटल सबूत बरामद किए हैं. आरोपियों में दो भाई शामिल हैं जो 'नटराज पेंसिल कंपनी' के नाम पर लोगों को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर ठगते थे. वहीं तीन अन्य आरोपी नकली बैंक किट और एटीएम कार्ड बेचते थे.

Advertisement
X
गुरुग्राम में 6 ठग गिरफ्तार (Photo: AI-generated)
गुरुग्राम में 6 ठग गिरफ्तार (Photo: AI-generated)

साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नूंह जिले से छह संदिग्ध साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी तीन अलग-अलग ठगी के मामलों में लोगों से लाखों रुपये हड़प चुके हैं. पुलिस ने इनके पास से कई डिजिटल सबूत भी बरामद किए हैं.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नूंह पुलिस ने बताया कि, गिरफ्तार आरोपियों में तिरवाड़ा गांव निवासी दो सगे भाई तौहीद और वाहिद शामिल हैं. दोनों भाई 'नटराज पेंसिल कंपनी' के नाम पर वर्क फ्रॉम होम की झूठी स्कीम चलाते थे और लोगों से पैसे ऐंठते थे. पुलिस ने उनके पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें फर्जी व्हाट्सऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए गए थे. ये अकाउंट 'राजीव सिंह' और 'पूजा देवी' के नाम से संचालित हो रहे थे.

दूसरे मामले में पुलिस ने फिरोजपुर दहाड़ गांव निवासी मोहम्मद तस्लीम को गिरफ्तार किया है. उस पर लोगों को ऑनलाइन ठगने का आरोप है. पुलिस उसके डिजिटल उपकरणों की जांच कर रही है ताकि और सबूत जुटाए जा सकें.

सम्बंधित ख़बरें

Elvish Yadav
Elvish Yadav के घर गोलियां बरसाते दिखे हमलावर 
Gunfire outside Elvish Yadavs house in Gurugram, incident captured on CCTV.
गुरुग्राम में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप! एल्विश यादव के घर के बाहर चली गोलियां 
Firing at YouTuber Elvis Yadav's house in Gurugram
एल्विश के घर फायरिंग करते हमलावरों का CCTV आया सामने, देखें 
Elvish Yadav
Elvish Yadav के घर पर 25 राउंड फायरिंग 
गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, 24 राउंड गोलियां चलीं  

कुल 6 ठग चढ़े पुलिस के हत्थे

तीसरे मामले में नूंह पुलिस ने तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये लोग नकली बैंक किट, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड बेचने का धंधा चला रहे थे. पुलिस ने इनके पास से यूको बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के फर्जी एटीएम कार्ड, वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल के कई सिम कार्ड, रियलमी और वीवो मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

Advertisement

नूंह पुलिस के प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि सभी मामलों में तकनीकी साक्ष्य और डिजिटल फुटप्रिंट की जांच की जा रही है. आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का मानना है कि इनका संबंध बड़े साइबर गिरोहों से हो सकता है, जो देशभर में ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं.

गौरतलब है कि नूंह और आसपास के इलाके पिछले कुछ समय से साइबर अपराधों के गढ़ माने जा रहे हैं. पुलिस लगातार ऐसे गिरोहों पर शिकंजा कस रही है, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement