9वीं मंजिल पर कैफे, चाय का ऑर्डर और 20 मिनट... 28 साल की फिजियोथेरेपिस्ट ने क्यों की खुदकुशी?

ये घटना गुजरात के सूरत शहर की है. यहां 28 साल की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राधिका की जनवरी में सगाई और शादी थी. लेकिन इससे पहले राधिका ने एक बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी. आखिर ऐसा क्या हुआ, जिसने एक डॉक्टर, एक आत्मनिर्भर बेटी की जिंदगी एक झटके में उजाड़ दी?

बिल्डिंग के कूद गई थी सूरत की फिजियोथेरेपिस्ट. (File Photo: ITG)
बिल्डिंग के कूद गई थी सूरत की फिजियोथेरेपिस्ट. (File Photo: ITG)

गुजरात के सूरत में 28 साल की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राधिका की खुदकुशी ने परिजनों को सदमे में डाल दिया है. दो महीने बाद राधिका की सगाई और शादी एक साथ होने वाली थी, परिवार तैयारियों में जुटा था, और राधिका भी बेहद उत्साहित थी. लेकिन 21 नवंबर की शाम कुछ ऐसा हुआ, जिसने एक खुशहाल जिंदगी को अचानक खत्म कर दिया.

राधिका ने सूरत के सरथाना इलाके में स्थित बिजनेस हब की 9वीं मंजिल पर बने चाय कैफे से छलांग लगा दी. चंद सेकंड में राधिका की जान चली गई. सवाल ये है कि एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और अपने भविष्य को लेकर उत्साहित लड़की ने ऐसा कदम आखिर क्यों उठा लिया?

दरअसल, 21 नवंबर की शाम करीब 8 बजे राधिका अकेले चाय पार्टनर कैफे पहुंची. कैफ़े के कर्मचारी कोबिद अली के मुताबिक, उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया, फिर पानी की बोतल और ग्लास मंगवाया. वह लगभग 20 मिनट तक बिल्कुल सामान्य दिखी. फोन पर बात करती रही, कहीं कोई घबराहट या बेचैनी जाहिर नहीं हो रही थी.

इंगेजमेंट, चाय कैफे और वॉट्सएप मैसेज ... 9वीं मंजिल से कूदकर 28 साल की फिजियोथेरेपिस्ट ने क्यों दी जान?

जैसे ही कर्मचारी किचन गया, राधिका अचानक कुर्सी से उठी, रेलिंग पर चढ़ी और बिना एक पल थमे सीधे नीचे कूद गई. तेज आवाज सुनकर कैफे और आसपास मौजूद लोग मौके पर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. राधिका को सिर सहित शरीर में गंभीर चोटें आईं और उनकी वहीं मौत हो गई.

राधिका जामनगर के मोती भेगड़ी गांव की रहने वाली थी. इस समय सूरत के सरथाना इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी.डॉ. राधिका के पिता डायमंड फैक्ट्री में वर्कर हैं. राधिका ने कड़ी मेहनत से फिजियोथेरेपी सीखी और सरथाना-जकातनाका में अपना श्रीजी फिजियो क्लिनिक संचालित करती थी.

यह भी पढ़ें: प्रेग्नेंसी में मॉडल की मौत, आधार कार्ड और बुर्का वाली फोटो... कस्टडी में बार-बार क्या बोल रहा था कासिम?

जनवरी 2026 में राधिकी की सगाई और शादी होनी थी. परिवार तैयारी में लगा था, रिश्तेदारों को खबर दी जा रही थी. लेकिन शादी से दो महीने पहले ही राधिका के इस कदम ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि राधिका ने सुसाइड से पहले अपने मंगेतर को वॉट्सऐप पर मैसेज भेजा था... 'तुम अपने माता-पिता को छोटी-छोटी बातें मत बताना…' शायद दोनों के बीच किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था.

physiotherapist radhika ended life surat jump 9th floor

दोनों के बीच वॉयस कॉल और वीडियो कॉल पर नियमित बातचीत होती थी. पुलिस अब उनके मोबाइल फोन की चैट और कॉल रिकॉर्ड की जांच कर रही है, ताकि पता चल सके कि राधिका की मानसिक स्थिति क्या थी और क्या इस रिश्ते से जुड़ा कोई तनाव इस घटना की वजह बना.

दिनभर क्लिनिक में काम, शाम को कहा- चौक जा रही हूं

21 नवंबर को राधिका हमेशा की तरह सुबह क्लिनिक गई, फिर दोपहर में घर आकर वापस क्लिनिक चली गई. शाम को राधिका ने अपने स्टाफ से कहा कि वह योगी चौक जा रही है. पर वह सीधे चाय पार्टनर कैफे पहुंचीं, वही कैफे जहां वह अपने मंगेतर के साथ अक्सर पहुंचती थी. क्या राधिका के मन में कोई ऐसी बात थी, जो किसी से शेयर नहीं की.

कैफे की 9वीं मंजिल पर उस समय कई कपल और फैमिली के साथ तमाम लोग मौजूद थे. उसी बीच करीब 20 मिनट तक फोन पर बात की, फिर राधिका ने अचानक रेलिंग पर चढ़कर छलांग लगा दी, जिसने वहां मौजूद लोगों को हिलाकर रख दिया. एसीपी विपुल पटेल ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने राधिका का मोबाइल जब्त कर लिया है और परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ कर रही है.

इस पूरी घटना को लेकर पुलिस यह भी जानना चाहती है कि क्या सगाई को लेकर किसी तरह का तनाव था? क्या राधिका और उनके मंगेतर के बीच कोई विवाद हुआ था? क्या परिवार की किसी बात को लेकर वह परेशान थी? या फिर काम से जुड़ी कोई समस्या थी? जैसे ही खबर परिवार तक पहुंची, सभी मौके पर पहुंचे. शव देखकर मां-बाप और भाई का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. एक बेटी, जो दो महीने बाद दुल्हन बनने वाली थी, जिसने जिंदगी में इतना कुछ हासिल किया… वह अचानक इस दुनिया से चली गई. राधिका सफल, आत्मनिर्भर और पढ़ी-लिखी लड़की थी. क्लिनिक अच्छा चल रहा था. वह खुश दिखती थी. फिर अचानक ऐसा कदम क्यों?

---- समाप्त ----
