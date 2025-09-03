scorecardresearch
 

वडोदरा: पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में किया हंगामा, वीडियो वायरल

वडोदरा के मकरपुरा इलाके में वरनामा थाने के हेड कांस्टेबल अमित परमार नशे में लोगों से झगड़ा करते हुए पकड़े गए. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. एक महीने पहले भी हेड कांस्टेबल नशे में दुर्घटना कर चुके थे. स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने उनके खिलाफ निषेधाज्ञा का मामला दर्ज किया है.

शराब के नशे में पुलिस कांस्टेबल ने किया हंगामा (Photo: Screengrab)
वडोदरा शहर के मकरपुरा इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें शराबबंदी का उल्लंघन करने वाला पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल अमित परमार नशे में लोगों से झगड़ा करता दिखा. यह घटना तब हुई जब कांस्टेबल अपनी सोसाइटी में ड्यूटी खत्म करके लौट रहे था. सूत्रों के मुताबिक, हेड कांस्टेबल अमित परमार नशे की हालत में अपनी सोसाइटी के गेट के पास मौजूद स्थानीय लोगों से गालियां देने लगा. स्थानीय निवासी इस व्यवहार से नाराज हुए और उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. 

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मामले में उन्होंने मकरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने हेड कांस्टेबल अमित परमार के खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन का मामला दर्ज किया. पुलिस के अनुसार, मामला दर्ज होने के बाद जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

इससे पहले भी हेड कांस्टेबल अमित परमार नशे की स्थिति में एक दुर्घटना को अंजाम दे चुके हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि उस समय उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पीआई और पीएसआई के अनुरोध पर मामला वापस ले लिया गया था और मामला विवाद समाप्त करने के प्रयास में सुलझा लिया गया था.

शराब के नशे में पुलिस कांस्टेबल ने किया हंगामा 

हालांकि, यह दूसरी घटना साबित करती है कि हेड कांस्टेबल का व्यवहार असामाजिक और अनुशासनहीन रहा है. नशे में अपने कर्तव्यों का पालन न करना और लोगों के साथ झगड़ा करना पुलिस विभाग की छवि पर सवाल उठाता है. स्थानीय निवासी इस व्यवहार से नाराज हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई हो। उनका कहना है कि पुलिसकर्मी को उदाहरण बनाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी शराबबंदी और अनुशासन का उल्लंघन न करे.

वडोदरा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अमित परमार के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू कर दी है. पुलिस विभाग ने यह भी कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं और क्या उनका आचरण जनता के लिए सुरक्षित है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस के अपने कर्मी ही इस तरह का व्यवहार करेंगे तो जनता में पुलिस के प्रति भरोसा कम होगा.

घटना का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस

वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है. लोग इस पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस पूरे मामले में प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुशासनहीन व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हेड कांस्टेबल अमित परमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

