वडोदरा में गणेश मूर्ति पर अंडे फेंकने की घटना, माफिया गैंग के छह आरोपी गिरफ्तार

गुजरात के वडोदरा में गणेश की मूर्ति पर अंडे फेंकने की घटना ने शहर में सनसनी मचा दी. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ कि इस घटना के पीछे एक माफिया गिरोह का हाथ है.

सोमवार 25 अगस्त की देर रात करीब ढाई बजे निर्मल पार्क युवक मंडल द्वारा गणेश की मूर्ति को मांडवी ले जाया जा रहा था. उसी दौरान मदार मार्केट के पास अज्ञात लोगों ने मूर्ति पर अंडे फेंक दिए. युवक मंडल ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया.

गणेश की मूर्ति पर अंडे फेंकने की घटना

पूछताछ में माफिया गिरोह के एडमिन जुनैद सिंधी समेत चार अन्य लोगों की संलिप्तता का पता चला. इसके बाद सलमान मंसूरी को गिरफ्तार किया गया. जबकि जुनैद सिंधी, समीर और अनस के राजस्थान में छिपे होने की जानकारी मिली.

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया

वडोदरा पुलिस ने राजस्थान पुलिस से संपर्क कर आरोपियों की जानकारी साझा की. इसके बाद अजमेर पुलिस ने ऑपरेशन सर्च चलाया और अजमेर रेलवे स्टेशन इलाके से जुनैद सिंधी, समीर और अनस को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

