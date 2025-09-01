scorecardresearch
 

Feedback

वडोदरा में गणेश मूर्ति पर अंडे फेंकने की घटना, माफिया गैंग के छह आरोपी गिरफ्तार

वडोदरा में देर रात गणेश की मूर्ति पर अंडे फेंकने की घटना ने शहर में तनाव फैला दिया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत छह आरोपियों को पकड़ा. जांच में माफिया गिरोह की संलिप्तता सामने आई. राजस्थान पुलिस ने भी तीन आरोपियों को अजमेर से गिरफ्तार किया.

Advertisement
X
मूर्ति पर अंडा फेंकने के आरोप में तीन गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
मूर्ति पर अंडा फेंकने के आरोप में तीन गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

गुजरात के वडोदरा में गणेश की मूर्ति पर अंडे फेंकने की घटना ने शहर में सनसनी मचा दी. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ कि इस घटना के पीछे एक माफिया गिरोह का हाथ है.

सोमवार 25 अगस्त की देर रात करीब ढाई बजे निर्मल पार्क युवक मंडल द्वारा गणेश की मूर्ति को मांडवी ले जाया जा रहा था. उसी दौरान मदार मार्केट के पास अज्ञात लोगों ने मूर्ति पर अंडे फेंक दिए. युवक मंडल ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया.

गणेश की मूर्ति पर अंडे फेंकने की घटना

सम्बंधित ख़बरें

Fact Check
फैक्ट चेक: पीएम मोदी ने सरेआम ठुकराई भगवान गणेश की मूर्ति? अधूरा वीडियो फर्जी दावे के साथ वायरल 
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के दफ्तर से चांदी की मूर्ति चोरी. (फाइल फोटो)
MP: मंत्रालय में मंत्री के केबिन से चोरी हुई गणेश जी की मूर्ति, चोर पकड़ से दूर 
Mount bromo
इंडोनेशिया में ज्वालामुखी से लोगों की रक्षा करते हैं भगवान गणेश! 
बहरीनः मुस्लिम महिला ने तोड़ीं गणेश की मूर्तियां, हुई कार्रवाई 
बहरीनः मुस्लिम महिला ने तोड़ीं गणेश की मूर्तियां, हुई कार्रवाई 

पूछताछ में माफिया गिरोह के एडमिन जुनैद सिंधी समेत चार अन्य लोगों की संलिप्तता का पता चला. इसके बाद सलमान मंसूरी को गिरफ्तार किया गया. जबकि जुनैद सिंधी, समीर और अनस के राजस्थान में छिपे होने की जानकारी मिली.

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया

वडोदरा पुलिस ने राजस्थान पुलिस से संपर्क कर आरोपियों की जानकारी साझा की. इसके बाद अजमेर पुलिस ने ऑपरेशन सर्च चलाया और अजमेर रेलवे स्टेशन इलाके से जुनैद सिंधी, समीर और अनस को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement