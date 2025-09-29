scorecardresearch
 

पहले गोद में बिठाया, फिर हवा में उछालकर किया KISS... गरबा के दौरान कपल का Video वायरल

गुजरात के वडोदरा का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें एक कपल गरबा के दौरान किस कर रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद कपल के प्रति लोगों का गुस्सा फूट गया.

गरबा के दौरान कपल ने एक-दूसरे को किया किस. (Photo: Screengrab)
वडोदरा के प्रसिद्ध यूनाइटेड वे गरबा ग्राउंड का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें एक कपल खुलेआम किस कर रहा है. वीडियो 26 सितंबर का बताया जा रहा है. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट गया है और लोग कपल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

वायरल वीडियो के बाद कपल ने मांगी माफी

जानकारी के मुताबिक जिस कपल का खुलेआम किस करते हुए वीडियो वायरल हुआ वह NRI है. वीडियो को लेकर अटलादरा पुलिस थाने में कपल के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अपील की गई थी. जिसके बाद कपल अटलादरा पुलिस थाने पहुंचा और गरबा ग्राउंड में की गई अशोभनीय हरकत को लेकर लिखित में माफ़ी मांगी. वहीं, माफ़ी मांगने के दूसरे दिन ही कपल वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गया.

कपल नवरात्रि के दौरान वडोदरा में स्थित अपने पिता के घर मांजलपुर आया हुआ था. महिला जो कि ऑस्ट्रेलिया में शिक्षिका है, जबकि उसका पति स्कूल संचालक है. कपल की शादी 16 साल पहले हुई थी. जिनकी दो संतान भी हैं. इस हरकत के लिए कपल ने थाने पहुंचकर माफी मांगी और कहा कि हमसे गलती हुई है. आगे से ऐसी गलती नहीं होगी.

कपल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर लोगों ने जताई नाराजगी

एनआरआई कपल द्वारा माफ़ी मांगे जाने के बाद किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाही नहीं होने पर भी लोगों का गुस्सा फूट गया. लोग सोशल मीडिया पर पुलिस के प्रति नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं. आपको बता दें कि 26 सितंबर के दिन वडोदरा के यूनाइटेड वे गरबा ग्राउंड में NRI कपल ने किस करते हुए एक वीडियो बनाया था, जो की वायरल हुआ था. 

गरबा माता की आराधना और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में लोगों का गुस्सा कपल के खिलाफ फूट गया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि, जब कपल एक-दूसरे को किस कर रहा होता है तो उस समय आसपास में लोगों की मौजूदगी भी थी.

