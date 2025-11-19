scorecardresearch
 

योगा क्लास से लौटी पत्नी पर बरसाईं गोलियां, फिर खुद को भी उड़ाया... भतीजे से 'इश्क' ने पति को बनाया कातिल

Husband Shoots Wife Over Affair With Nephew: अपार्टमेंट की पार्किंग में दिनदहाड़े एक पति ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पहले अपनी पत्नी पर फायरिंग की और बाद में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली.

अवैध संबंध के चलते पत्नी की गोली मारकर हत्या.(Photo:ITG)
गुजरात के राजकोट में पति ने पत्नी पर फायरिंग की और बाद में खुद अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई, जिसमें अपार्टमेंट की पार्किंग में हुआ यह खूनी खेल सामने आया है.

पूरी घटना की विस्तार से बात करें तो शहर के नागेश्वर इलाके स्थित सम्मेद शिखर अपार्टमेंट में 15 नवंबर की सुबह 9.45 बजे लालजी पढ़ियार (42) ने अपनी पत्नी तृषा पढ़ियार (39) पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की और बाद में खुद को भी सिर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पति लालजी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी तृषा को गले में गोली लगने से दो दिन के इलाज के बाद मृत्यु हो गई.

मृतक के परिजनों से पूछताछ करने पर सामने आया कि लालजी और तृषा डेढ़ महीने से अलग रह रहे थे. दोनों के बीच झगड़ा होने पर तृषा अपनी दोस्त पूजा के घर रहने चली गई थी. 

लालजी के परिवार से पूछताछ में यह सामने आया कि तृषा के लालजी के ही पारिवारिक भतीजे विशाल के साथ अवैध संबंध थे. यह बात लालजी को पता चलने पर तृषा अलग रहने लगी थी. हालांकि, पति लालजी पिछले कई दिनों से सब कुछ भूलकर तृषा को घर वापस आने के लिए विनती कर रहा था, लेकिन तृषा आने को तैयार नहीं थी. इसी से नाराज होकर लालजी ने तृषा को मारने और खुद भी आत्महत्या करने का निर्णय किया.

15 तारीख की सुबह जब तृषा योगा क्लास से वापस लौटी, तब अपार्टमेंट के नीचे ही दोनों के बीच झगड़ा हुआ. इसके बाद लालजी ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर पहले तृषा को गोली मारी और फिर खुद भी अपने सिर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली. 

पुलिस ने भी तृषा के लालजी के पारिवारिक भतीजे के साथ अवैध संबंध वाले एंगल को स्वीकार किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है. हालांकि, कथित प्रेमी और लालजी के भतीजे विशाल ने तृषा के साथ अनैतिक संबंध होने की बात से इनकार किया है और केवल उनके घर आने-जाने की बात कही है.

