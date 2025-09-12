scorecardresearch
 

अहमदाबाद: थाने से 200 मीटर दूर युवक की नृशंस हत्या, बदमाशों ने चाकू-कार से किया हमला, वारदात CCTV में कैद

अहमदाबाद के पालड़ी थाने से मात्र 200 मीटर दूर अंजलि ओवरब्रिज के पास तड़के नैसल ठाकोर की चाकू और धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई. बदमाशों ने उस पर कार भी चढ़ाई और दोबारा हमला किया. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है. पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की कार में आए 7–8 आरोपियों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है.

नैसल ठाकोर की फाइल फोटो.(Photo: Atul Tiwari/ITG)
नैसल ठाकोर की फाइल फोटो.(Photo: Atul Tiwari/ITG)

अहमदाबाद शहर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा ताजा वारदात से लगाया जा सकता है. पालड़ी पुलिस स्टेशन से महज 200 मीटर की दूरी पर शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे नैसल ठाकोर नाम के युवक की बेखौफ तरीके से हत्या कर दी गई. अंजलि ओवरब्रिज के पास हुई यह घटना पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

जानकारी के मुताबिक, एक कार में सवार होकर 7 से 8 बदमाश बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से मौके पर पहुंचे. उन्होंने पहले नैसल ठाकोर पर चाकू और धारदार हथियारों से हमला किया. जब युवक सड़क पर गिर पड़ा तो आरोपियों ने उस पर कार चढ़ा दी. इसके बाद भी हमला नहीं रुका, बदमाशों ने दोबारा धारदार हथियार से वार कर उसे लहूलुहान हालत में वहीं छोड़ दिया और फरार हो गए.

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पालड़ी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. फुटेज में दिख रही गाड़ी और हमलावरों की पहचान के लिए तकनीकी टीम भी लगाई गई है.

देखें CCTV वीडियो...

प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह रंजिश मानी जा रही है, हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर किसी कारण की पुष्टि नहीं की है. फिलहाल, पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं. इस निर्मम हत्या ने न सिर्फ वहां के लोगों को दहला दिया है बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं.

