सुरेंद्रनगर में डंपर और कार की टक्कर में 4 महिलाओं की दर्दनाक मौत, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल

गुजरात के सुरेंद्रनगर में डंपर और कार की टक्कर में चार महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल है. हादसा जेजरी गांव के पास हुआ जब कार मालवण से सुरेंद्रनगर की ओर जा रही थी. पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है.

सड़क हादसे में महिलाओं की मौत (Photo: Screengrab)
गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में सोमवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें चार महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा सुरेंद्रनगर-मालवण हाईवे पर जेजरी गांव के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार डंपर और अल्ट्रोज कार की आमने-सामने टक्कर हो गई.

स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची. मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. टक्कर के बाद हाईवे पर लंबे समय तक ट्रैफिक जाम लग गया.

सुरेंद्रनगर-मालवण हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा

जानकारी के अनुसार, कार मालवण से सुरेंद्रनगर की ओर जा रही थी. ड्राइवर को झपकी आने के कारण कार सड़क से नीचे उतर गई और जैसे ही उसने गाड़ी को वापस सड़क पर चढ़ाने की कोशिश की, सामने से आ रहे डंपर से टक्कर हो गई। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे

मृत महिलाएं पाटडी तालुका के धामा गांव स्थित शक्तिमाता मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थीं. इनमें से दो महिलाएं मूल रूप से देरवाला की रहने वाली थीं और फिलहाल अहमदाबाद में रहती थीं. बाकी दो महिलाएं उनकी अहमदाबाद की पड़ोसी बताई जा रही हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

