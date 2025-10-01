गुजरात: बीमार महिला को अस्पताल ले जा रही कार पुल से गिरी, चार की मौत

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. सरा-ध्रांगध्रा मार्ग पर देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ. जहां एक तेज रफ्तार कार पुल से गिर गई और चार लोगों की मौत हो गई. यह हादसा चित्रोडी गांव के पास हुआ. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को अस्पताल पहुंचाया.

जानकारी के अनुसार महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें ध्रांगध्रा के नजदीकी अस्पताल ले जा रहे थे. रास्ते में जब कार चित्रोडी गांव के पुल से गुजर रही थी तब चालक का वाहन पर नियंत्रण छूट गया. पुल पर निर्माण कार्य चल रहा था और अंधेरा होने के कारण हादसा हो गया.

सड़क हादसे में चार लोगों की मौत

कार पुल से नीचे खाई में जा गिरी. इस हादसे में कार में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. दो लोगों को गंभीर हालत में ध्रांगध्रा अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान एक और महिला ने दम तोड़ दिया. इस तरह हादसे में कुल चार लोगों की जान चली गई.

तेज रफ्तार कार पुल से नीचे गिरी

गांव के सरपंच ने बताया कि महिला को देर रात तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया जा रहा था. तभी अचानक यह हादसा हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. यह घटना इलाके में शोक का माहौल छोड़ गई है. देर रात हुए इस हादसे की चर्चा पूरे सुरेंद्रनगर क्षेत्र में हो रही है.



