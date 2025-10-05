सो रहा था बच्चा, महिला आई और अपहरण कर चल दी, CCTV में कैद हुई घटना

सूरत शहर के चौक बाजार इलाके में फुटपाथ में रहने वाले एक गरीब परिवार के पांच साल के बच्चे के अपहरण के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है. सूरत क्राइम ब्रांच ने एक सप्ताह तक कड़ी मशक़्क़त करने के बाद बच्चे का अपहरण करने वाली महिला को वलसाड के गांव से गिरफ्तार किया है. साथ ही उसके पास से बच्चे को बरामद कर माता-पिता को सुपुर्द कर दिया है.
जानकारी के अनुसार इस अपहरण के मामले को सुलझाने के लिए सूरत क्राइम ब्रांच की अलग-अलग टीमों ने सूरत शहर से लेकर मुंबई और सूरत से बड़ौदा तक के करीबन 1000 हज़ार सीसीटीवी खंगाले थे. जांच के दौरान सीसीटीवी में एक महिला बच्चे को किडनैप करते हुए दिखी थी. सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि एक महिला एक फूड शॉप में खड़ी नज़र आ रही है. उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी दिख रहा है.
बच्चे की चाह में किया था किडनैप
महिला के साथ दिखने वाला बच्चा उसका नहीं है. फूड शॉप में यह महिला बच्चे के लिए कुछ नाश्ता भी ख़रीद रही है और बच्चे पर नजर भी रख रही है. काफ़ी देर तक महिला बच्चे के साथ फूड शॉप में खड़ी रहती है. इसके बाद बच्चे को अपने साथ लेकर चली जाती है. 50 वर्षीय महिला वलसाड के लीलापुर गांव की रहने वाली है, जो विधवा है.
महिला के कोई बच्चे नहीं हैं. ऐसे में उसने बच्चे की चाह में किडनैपिंग की घटना को अंजाम दिया था. बच्चा जब फुटपाथ पर जब सो रहा था और उसकी मां नहीं मौजूद थी. तभी उसका अपहरण कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि एक महिला ने एक बच्चे का फुटपाथ से अपहरण कर लिया था. महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्चे को सकुशल माता-पिता को सौंप दिया गया है.