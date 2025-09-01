scorecardresearch
 

सूरत की टेक्सटाइल मिल में धमाका और आग, दो मजदूरों की मौत, 20 घायल

सूरत जिले के जोलवा गांव स्थित संतोष टेक्सटाइल मिल में सोमवार दोपहर हुए भीषण धमाके और आग की चपेट में आकर दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हुए हैं. घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. धमाका केमिकल ड्रम फटने से हुआ. आग पर काबू पाने के लिए 10 से अधिक फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं.

मिल में धमाके के बाद मची अफरातफरी (Photo: Screengrab)
गुजरात के सूरत जिले में सोमवार को एक भीषण हादसे ने हड़कंप मचा दिया. जोलवा गांव स्थित संतोष टेक्सटाइल मिल में हुए धमाके और उसके बाद लगी आग में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 मजदूर घायल हो गए. घायलों में दो की हालत नाजुक बताई जा रही है.

हादसे में दो मजदूरों की मौत, कई घायल

सूत्रों के मुताबिक, हादसा दोपहर के समय हुआ जब मिल में काम चल रहा था. इसी दौरान एक केमिकल ड्रम अचानक फट गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते आग लग गई. धमाके के बाद मिल में अफरा-तफरी मच गई और मजदूर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वी.के. पिपालिया ने घटना स्थल पर मीडिया को बताया, 'धमाके के बाद आग लगने से दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए, सभी को सूरत के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, इनमें से दो की हालत गंभीर है.'

फायर ब्रिगेड की 10 से अधिक गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है. आग इतनी भीषण थी कि मिल का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया.

हालांकि धमाके की वजह का पता अभी नहीं चल पाया है. शुरुआती जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि केमिकल ड्रम में रासायनिक प्रतिक्रिया के चलते यह धमाका हुआ. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

हादसे के बाद गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है. मिल प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है कि सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है.
 

