सूरत: 144 दिन में बनी 5 फीट की चांदी की भगवान श्री राम की मूर्ति, 10 लाख 50 हजार रुपये है कीमत

सूरत के एक ज्वैलर्स ने 144 दिन में 4 किलो चांदी से 5 फीट की भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई. मूर्ति को अयोध्या में विराजमान भगवान श्री राम की मूर्ति के जैसे ही तैयार किया गया है. इसमें हाथों में धनुष और तीर तथा सिंहासन और देवी-देवताओं का भी विवरण चांदी में तराशा गया है.

5 फीट चांदी की श्री राम की मूर्ति (Photo: Screengrab)
सूरत के एक ज्वैलर्स ने 144 दिन की मेहनत के बाद 4 किलो 120 ग्राम चांदी से 5 फीट ऊंची भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई है. मूर्ति को अयोध्या में विराजमान भगवान श्री राम की मूर्ति के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे इसकी भव्यता देखते ही बनती है.

वीरेन चौकसी ने बताया कि मूर्ति को एक दोस्त के ऑर्डर पर बनाया गया. इस मूर्ति में भगवान श्री राम के हाथों में धनुष और तीर, सिंहासन पर ऊं और नाग स्वस्तिक तथा आसपास की देवी-देवताओं की आकृतियां भी चांदी में तराशी गई हैं. मूर्ति को विशेष प्रकार की एनिमल पॉलिश कोटिंग से सुरक्षित किया गया है ताकि चांदी कभी काली न पड़े.

मूर्ति बनाने में 7 से 8 कारीगरों ने लगातार 144 दिन मेहनत की. मूर्ति की कीमत 10.50 लाख रुपये है और इसे चांदी की यह इकलौती 5 फीट की भगवान श्री राम की मूर्ति बताया जा रहा है.

मूर्ति की कीमत 10 लाख 50 हजार रुपये

वीरेन चौकसी ने कहा कि अयोध्या में विराजमान मूर्ति को देखकर उन्होंने अपने कारीगरों के साथ इसे हूबहू तैयार किया. इस मूर्ति की विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से चांदी से तैयार की गई है और देश-दुनिया में इसकी तरह की कोई अन्य मूर्ति नहीं है.

