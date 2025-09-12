scorecardresearch
 

कूड़े में कटा हुआ सिर, कमरा नं. 13 में मिला धड़ और एक डायरी...सूरत में हुआ सनसनीखेज हत्याकांड

सूरत के लसकाणा थाना क्षेत्र की विपुलनगर सोसाइटी में कचरे से एक व्यक्ति का कटा सिर और पास के मकान से धड़ मिला. मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. मकान मजदूरों को किराए पर दिया जाता था, लेकिन घटना वाला कमरा बंद था. पुलिस को डायरी में बैंक खाता नंबर मिला जो ओडिशा निवासी का निकला. क्राइम ब्रांच व पुलिस की सात टीमें जांच में जुटी हैं.

सूरत में सनसनीखेज हत्याकांड (Photo: ITG)
गुजरात में सूरत शहर के लसकाणा पुलिस थाना क्षेत्र इलाके की विपुलनगर सोसाइटी के पास कचरे के ढेर में से एक व्यक्ति का कटा हुआ सिर बरामद हुआ तो हड़कंप मच गया. इस घटना की सूचना मिलने के बाद लसकाणा पुलिस और सूरत क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची थी. जहां से सिर मिला था, उससे थोड़ी ही दूर एक मकान के कमरे में धड़ भी मिला.आशंका है कि हत्या कर शव और धड़ को अलग अलग फेंका गया होगा. पुलिस ने मृतक की पहचान करने के लिए छानबीन शुरू कर दी है. सूरत पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में जांच शुरू हो चुकी है.

काफी समय से बंद था कमरा नंबर-13

सामने आई पुलिस जांच की तस्वीर सूरत शहर के लसकाणा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विपुल नगर सोसाइटी के पास की है जहां खुले मैदान में कचरे के ढेर से एक व्यक्ति का कटा हुआ सिर बरामद हुआ था. इस मामले की सूचना मिलते ही लसकाणा थाना पुलिस की टीम और सूरत क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई थी. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर विपुल नगर सोसाइटी के एक मकान की पहली मंजिल पर स्थित कमरा नंबर-13 पिछले काफी समय से बंद था. पुलिस ने जब घर खोलकर जांच की तो मृतक व्यक्ति के शरीर का बाकी हिस्सा अंदर से बरामद हुआ. यह मकान पास के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को किराए पर दिया जाता है लेकिन मकान नंबर-13 किसी को किराए पर नहीं दिया गया था वहां ताला लगा हुआ था. 

धड़ के पास मिली छोटी सी डायरी

मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. क्राइम ब्रांच और लसकाणा पुलिस ने मिलकर करीब 7 टीमें बनाई हैं और हत्यारे की तलाश शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि पुलिस को घटनास्थल से एक छोटी सी डायरी मिली है जिसमें एक बैंक खाता नंबर लिखा था. पुलिस ने शुरुआत में अनुमान लगाया कि यह खाता मृतक का हो सकता है. खाता नंबर की जांच करने पर पता चला कि यह ओडिशा का नंबर था. पुलिस ने ओडिशा पुलिस से संपर्क किया और जांच करने पर आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि जिस व्यक्ति का यह बैंक खाता है, वह डेढ़ महीने पहले ही ओडिशा लौट आया था और ज़िंदा है. अब सूरत की अलग अलग सात टीमें इस रहस्यमयी हत्या की जड़ तक पहुंचने के लिए गहन प्रयास कर रही हैं.

सीसीटीवी की मदद से जांच शुरू

इस मामले में सूरत पुलिस के डीसीपी आलोक कुमार ने बताया कि मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. इलाके में रहने वाले लोगों को बुलाकर मृतक की पहचान की प्रक्रिया जारी है. कमरा काफी देर से खाली था. कमरे के अंदर शरीर का एक हिस्सा मिला है, जबकि सिर करीब 200 मीटर दूर मिला. फिलहाल इस मामले में क्राइम ब्रांच और लसकाणा पुलिस द्वारा गहन जांच की जा रही है. जहां यह घटना हुई, उसके पास ही डायमंड इंडस्ट्री पार्क स्थित है. जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे है.

---- समाप्त ----
