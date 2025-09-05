scorecardresearch
 

Feedback

2 साल के बेटे को 13वें फ्लोर से फेंका, फिर मां ने खुद भी लगा दी छलांग, CCTV में कैद हुआ मंजर

सूरत में एक महिला द्वारा अपने बच्चे के साथ 13वें फ्लोर से छलांग लगाकर जान देने की खबर सामने आई है. मां और 2 साल के बेटे के बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए सीसीटीवी भी सामने आए हैं.घटना के बाद से इलाके में सनसनी है.

Advertisement
X
महिला ने मासूम बेटे के साथ 13वीं मंजिल से लगाई छलांग (Photo: ITG)
महिला ने मासूम बेटे के साथ 13वीं मंजिल से लगाई छलांग (Photo: ITG)

गुजरात में सूरत शहर के अलथान इलाके में स्थित मार्तंड हिल्स नामक बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला ने अपने बेटे के साथ आत्महत्या कर ली है.मां और 2 साल के बेटे के बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए सीसीटीवी भी सामने आए हैं.मार्तंड हिल्स नामक बिल्डिंग की छठी मंजिल पर रहने वालेलूम्स फैक्ट्री मालिक विलेश पटेल पत्नी पूजा पटेल अपनी ए विंग बिल्डिंग से सी विंग बिल्डिंग में गई. यहां उसने अपने बेटे को पहले 13वीं मंज़िल से नीचे फेंक दिया और फिर 12 सेकंड बाद खुद भी नीचे कूद गई थी.माँ-बेटे सोसाइटी में स्थापित गणपति दादा की मूर्ति से सिर्फ़ 20 फ़ीट की दूरी पर गिरे थे.इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है.

खुदकुशी के पहले के फुटेज आए सामने

फिलहाल, मामलातदार और डॉक्टरों की मौजूदगी में पैनल पोस्टमॉर्टम किया गया है.मां बेटे की खुदकुशी के पहले के भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं. इसमें घटना से पहले मां-बेटे 13वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस मामले पर अभी तक मृतक के परिजनों और पुलिस का बयान सामने नहीं आया है. इससे यह हत्या है या आत्महत्या यह कहना मुश्किल है.

सम्बंधित ख़बरें

A man risked his own safety and that of two others while riding a bike
बाइक पर कान्हा बने बेटे के साथ रील शूट, पिता की लापरवाही पर भड़के लोग 
Sonam conspiracy
'मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया?' राजा की मां ने राज की मां से कॉल पर पूछा सवाल 
Gujarat news on PM Modi remarks politics textile factory fire and India first chip launch
गुजरात आजतक: मां को अपशब्द पर PM बरसे, सूरत की फैक्ट्री में आग 
फर्जी वीजा गैंग का भंडाफोड़, आरोपी प्रतीक गिरफ्तार 
Fake visa racket busted
सूरत में फर्जी वीजा बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़, नकली स्टीकर के साथ हॉलमार्क वाले कागज जब्त  

कपड़े सिलवाने के बहाने बेटे को ले गई 13वें फ्लोर पर 

सीसीटीवी में कैद हुई यह तस्वीरें सूरत शहर के अल्थान इलाके में स्थित मार्तंड हिल्स नामक बिल्डिंग की है.सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि खुदकुशी करने से पहले माता पूजा पटेल अपने बेटे को साथ में ले जाती हुई नजर आ रही है.मां पूजा पटेल कुछ कपड़े सिलवाने के लिए सी-विंग की 13वीं मंजिल पर जा रही थीं.ऐसा लगता है कि मां आत्महत्या करने के इरादे से वहां पहुंची थीं, क्योंकि जिस घर में वह कपड़े सिलवाने गई थीं, उसका दरवाजा बंद था, इसलिए पूजा ने  घर की घंटी बजाई. बाद में, यह जानकर कि आसपास कोई नहीं है, उसने तुरंत अपने बेटे कृषिव को साथ लिया और 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली.

Advertisement

सोसाइटी में गणपति उत्सव के बीच मातम

मूल रूप से मेहसाणा के रहने वाली पूजा के पति, विलेश कुमार एक लूम्स का कारखाना चलाते हैं.विलेश कुमार के लिए, यह घटना एक बहुत बड़ा सदमा है. सोसाइटी और पड़ोसियों के लोगों ने विलेश कुमार को इस दुःख में सहारा देने की कोशिश की.फिलहाल, परिवार और ससुराल वाले दोनों बाहर हैं.बुधवार शाम को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी बिल्डिंग और आसपास के इलाके को मातम में डुबो दिया था.इस घटना ने गणपति दादा उत्सव के खुशनुमा माहौल को पल भर में मातम में बदल दिया था.

अस्पताल पहुंचते हुए दोनों की मौत

इसकी जानकारी होते ही आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े थे.कुछ ही देर में एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और पूजा और कृशिव को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया.इस बीच, एम्बुलेंस कर्मचारियों ने दोनों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 13वीं मंजिल से गिरने के कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी.अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उनकी जांच की, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों को मृत घोषित कर दिया गया था. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.13वीं मंजिल से गिरने का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement