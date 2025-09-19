'हम दोस्त बन गए और लिव-इन में...' 19 साल की मॉडल ने क्यों कर ली खुदकुशी? बैग में मिली चिट्ठी से खुला राज

गुजरात में सूरत के सारोली इलाके के कुंभारिया में स्थित सारथी रेजीडेंसी में चार महीने पहले मॉडल सुखप्रीत कौर ने सुसाइड कर लिया था. अब इस केस में सूरत पुलिस ने सुखप्रीत के लिव-इन पार्टनर को अरेस्ट किया है, जो पेशे से फोटोग्राफर है. मृतक मॉडल के बैग से पुलिस को संबोधित एक लेटर मिला था, जिससे खुलासा हुआ कि मॉडल अपने लिव-इन पार्टनर महेंद्र राजपूत की अमानवीय यातनाओं और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर सुसाइड करने पर मजबूर हुई थी.

आरोप है कि रिश्ता तोड़ने पर लिव इन पार्टनर महेंद्र राजपूत ने मॉडल सुखप्रीत को उसके घर में न सिर्फ पीटा था, बल्कि उसके हाथ पर ब्लेड से वार किया और पैर पर दाग दिया था. यह लेटर मिलने के बाद सूरत की सारोली पुलिस ने मॉडल के लिव-इन पार्टनर महेंद्र राजपूत के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था.

अब चार महीने बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका है. पुलिस का कहना है कि महेंद्र राजपूत पेशे से फोटोग्राफर है. वह 19 साल की मॉडल सुखप्रीत कौर को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था.

मूल रूप से मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली 19 साल की सुखप्रीत कौर एक साल पहले मॉडलिंग के लिए सूरत आई थी. यहां पर वह सारोली कुंभारिया गांव के पास सारथी रेजीडेंसी में रह रही थी. इसी बीच 2 मई 2025 की रात सुखप्रीत ने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. सुखप्रीत के माता-पिता के आ जाने पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया था.

सुखप्रीत के पिता लखविंदर सिंह बलवंतसिंह ने अपनी बेटी के शव और उसके सामान को फ्लैट से अंतिम संस्कार के लिए उसके पैतृक निवास मध्य प्रदेश ले गए थे, जहां अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद उसके सामान की जांच की गई थी. उसी दौरान बैग से सुखप्रीत कौर द्वारा हिंदी में लिखा लेटर मिला था.

पुलिस अधिकारियों को संबोधित कर लिखे गए उस पत्र में अपने लिव इन पार्टनर महेंद्र राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए गए थे. जिसमें महेंद्र ने घर में मॉडल के साथ मारपीट करने के अलावा उसके हाथ-पैरों पर ब्लेड से वार भी किए जाने की बात कही गई थी. साथ ही ब्लैकमेलिंग का भी जिक्र था.

मृतक मॉडल के पिता लखविंदर सिंह ने यह पत्र सूरत के सारोली पुलिस को सौंप दिया था. इसके बाद पुलिस को पता चला कि मॉडल सुखप्रीत कौर ने लिव-इन में रहने वाले महेंद्र राजपूत की मानसिक और शारीरिक यातना और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या की थी.

पुलिस ने आरोपी लिव इन पार्टनर को किया गिरफ्तार. (Photo: ITG)

सारोली पुलिस ने सुखप्रीत कौर के पिता की शिकायत के आधार पर सूरत के डिंडोली इलाके में रहने वाले महेंद्र राजपूत के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया. जब पुलिस महेंद्र के घर पहुंची तो वह ताला लगाकर फरार था.

चार महीने पहले खुदकुशी करने वाली मॉडल सुखप्रीत कौर ने पत्र में लिखा था-

''मैं सुखप्रीत संधू हूं, मैं सूरत की एक बड़ी मॉडलिंग एजेंसी में मॉडल के रूप में काम करती थी, जहां 6 अगस्त को मेरी मुलाकात महेंद्र राजपूत नाम के लड़के से हुई. हम अच्छे दोस्त बन गए और लिव-इन में रहने लगे. करीब एक महीने बाद उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया. मैं उससे नाराज होकर उसे छोड़ आई, लेकिन वह मुझे ब्लैकमेल करता रहा कि वह मेरी निजी तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर देगा.

सुखप्रीत ने आगे लिखा- वह (महेंद्र) मुझे जान से मारने की धमकी, गाली-गलौज से ब्लैकमेल करता रहा. इसी बहाने उसने फ्लैट में बुलाया और एक दिन बंद रखा और मेरे हाथ-पैरों पर ब्लेड से वार किया. उसने पैरों पर पट्टी बांध दी. मैं वहां से भागकर अपने घर आ गई. इसके बाद वह मुझे धमकी देने लगा कि अगर मैंने इस बारे में किसी को बताया तो वह जान से मार देगा और निजी तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर देगा. उसने मुझे आत्महत्या के लिए भी उकसाया.''

सूरत शहर पुलिस के एसीपी वीरभद्र सिंह जाड़ेजा ने कहा कि इस मामले में मॉडल के पिता ने मामला दर्ज करवाया था. आरोपी अभी तक भागता फिर रहा था. टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर सूचना मिलते ही डिंडोली बस स्टैंड के पास से उसे गिरफ्तार किया है. आरोपी फोटोग्राफी का काम कर रहा था और मॉडल साड़ियों के लिए बनने वाले पोस्टर के लिए मॉडलिंग कर रही थी. यह दोनों एक साल से एक दूसरे को पहचानते थे और लिव इन रिलेशनशिप में डिंडोली इलाके में रह रहे थे. मॉडल को एक दो बार हाथ पर मारा है और उसे जलाया भी है, ऐसा जांच में पता चला है.

