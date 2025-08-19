अहमदाबाद में 10वीं के छात्र पर चाकू से हमला, स्कूल के 7 छात्रों ने मिलकर दिया वारदात को अंजाम

अहमदाबाद शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सेवेंथ डे स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं कक्षा के छात्र पर 5 से 7 छात्रों ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. यह वारदात स्कूल की छुट्टी के बाद खोखरा थाना क्षेत्र में हुई. घायल छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

खोखरा पुलिस के मुताबिक, हमला स्कूल के ही कुछ छात्रों ने मिलकर किया. हमले में छात्र के पेट में गंभीर चोट आई है. शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले की वजह स्कूल में कुछ दिन पहले हुई कहासुनी है. पुरानी रंजिश को लेकर छात्रों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

इसके साथ ही पुलिस ने हमले में शामिल छात्रों को राउंड अप कर लिया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि छात्रों से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की गहनता से जांच होगी. वहीं, इस घटना ने स्थानीय अभिभावकों और समाज में गहरी चिंता पैदा कर दी है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर स्कूल परिसर और उसके बाहर छात्रों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही क्यों बरती जा रही है.

जिला शिक्षाधिकारी रोहित चौधरी ने कहा कि इस घटना की सूचना स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा विभाग को नहीं दी थी. लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रशासन को तलब किया गया है और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी घटनाओं की जानकारी तुरंत विभाग को दी जाए. फिलहाल घायल छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

