गुजरात: भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी नागरिक, BSF ने पकड़ा 

पाटन जिले के संतालपुर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा. बताया जा रहा है कि पकड़ा गया शख्स भारतीय सीमा में अवैध प्रवेश की कोशिश कर रहा था. पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक का नाम मोहम्मद नवाज है, जिसकी उम्र लगभग 49 साल है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह चिनियट, पाकिस्तान का निवासी है.

बीएसएफ की टीम संतालपुर तालुका के अवल गांव के पास परवाना- बीओपी क्षेत्र में गश्त कर रही थी. इसी दौरान नवाज को पिलर नंबर 981 के पास पकड़ा गया. बाद में उसे संतालपुर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया. फिलहाल उसे हिरासत में रखा गया है और पूछताछ की जा रही है.

इस घटना की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त पूछताछ का निर्णय लिया है. इसमें जिला पुलिस, केंद्रीय आईबी, राज्य आईबी और बीएसएफ की टीमें शामिल हैं. पूछताछ का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि नवाज भारतीय सीमा में क्यों प्रवेश करना चाहता था. इसके अलावा यह भी पता लगाया जाएगा कि वह किन परिस्थितियों में और किन लोगों की मदद से सीमा तक पहुंचा.

अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि नवाज ने भारतीय सीमा तक पहुंचने का प्रयास क्यों किया. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि गहन जांच और पूछताछ से उसके उद्देश्य और किसी संभावित सहयोगी का पता चल सकता है. बीएसएफ और अन्य एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ मामले की जांच कर रही हैं. पड़ोसी देशों से होने वाले इस तरह के घटनाक्रम के मद्देनजर सीमा सुरक्षा और निगरानी और कड़ी कर दी गई है.

