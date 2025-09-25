scorecardresearch
 

हाथों में तलवार, जीप-बाइक और 200 युवतियां... राजकोट के राजवी पैलेस में अद्भुत तलवार रास, Video

गुजरात में नवरात्र का अलग ही उत्साह और परंपरा है. यहां राजकोट के राजवी पैलेस में नवरात्र के तीसरे दिन 18वीं बार अद्भुत तलवार रास का आयोजन हुआ, जिसमें 200 से अधिक क्षत्रिय युवतियों ने पारंपरिक परिधान में तलवारों के साथ प्रदर्शन किया. टू-व्हीलर और जीप पर किए गए स्टंट ने इस आयोजन को और रोमांचक बना दिया.

राजकोट के पैलेस में तलवार रास की कहानी. (Photo: ITG)
नवरात्र का त्योहार पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन गुजरात की नवरात्र की अलग ही पहचान है. यहां एक ओर आधुनिक गरबा आयोजनों की धूम रहती है, वहीं दूसरी ओर यहां की प्राचीन परंपराएं भी बड़े ही गर्व और शान के साथ निभाई जाती हैं. ऐसा ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिला राजकोट के राजवी पैलेस में, जहां पिछले 18 वर्षों से परंपरा के रूप में नवरात्र के तीसरे दिन तलवार रास का आयोजन किया जाता है.

इस आयोजन की खासियत यह है कि इसमें 200 से अधिक क्षत्रिय युवतियां हिस्सा लेती हैं और पारंपरिक परिधान में तलवारों के साथ अद्भुत रास प्रस्तुत करती हैं. उनका यह प्रदर्शन मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है. इस बार भी युवतियों ने न केवल जमीन पर बल्कि टू-व्हीलर और जीप पर सवार होकर स्टंट करते हुए तलवार रास खेला. युवतियों का यह अद्भुत कौशल देखकर देखने वाले तालियां बजाने लगे, पूरा माहौल गूंज उठा.

यहां देखें Video

इस भव्य आयोजन को देखने के लिए शहर के गणमान्य लोगों के साथ-साथ आम लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे. आयोजन स्थल पर हजारों की भीड़ थी. तलवार रास के लिए दो महीने पहले से ही कठिन अभ्यास कराया जाता है, ताकि प्रदर्शन के दौरान कोई चूक न हो.

rajkot rajvi palace talwar raas 200 womens sword dance

राजकोट राज परिवार की महारानी कादंबरी देवी ने बताया कि पिछले 18 वर्षों से राजवी पैलेस में तलवार रास का आयोजन हो रहा है. इसका उद्देश्य हमारी प्राचीन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल एक परंपरा है, बल्कि हमारी धरोहर भी है, जिसे जीवित रखना बहुत जरूरी है.

rajkot rajvi palace talwar raas 200 womens sword dance lcla

यह भी पढ़ें: महिलाओं का तलवार रास... जीप, बाइक और घोड़े पर सवार होकर महिलाओं ने दिखाया शौर्य

इस आयोजन में हिस्सा लेने वाली क्षत्रिय युवतियां भी गर्व से लबरेज दिखाई दीं. जानकी बा झाला ने कहा कि तलवार रास का अनुभव ही अनोखा होता है. वहीं शिवानी बा सरवैया ने कहा कि यह केवल एक प्रस्तुति नहीं, बल्कि हमारी बहादुरी और परंपरा का प्रतीक है.

इसी तरह कुमारी मयूरिका बा और अर्पिता बा गोहिल ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस आयोजन का हिस्सा बनना सम्मान की बात है. हर वर्ष की तरह इस बार भी राजवी पैलेस का तलवार रास पूरे गुजरात ही नहीं, बल्कि देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. यह आयोजन नवरात्र की आध्यात्मिकता, शौर्य और संस्कृति का अद्भुत संगम है, जिसने राजकोट ही नहीं, बल्कि पूरे गुजरात को गौरवान्वित किया है.

---- समाप्त ----
