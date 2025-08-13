Amreli: मानसिक रूप से बीमार लड़कियों के आश्रय स्थल में घुसा 12 फीट लंबा अजगर, मचा हड़कंप

गुजरात के अमरेली जिले को शेरों का गढ़ कहा जाता है. यहां गिर के जंगलों में खतरनाक सरीसृप और अजगर भी पाए जाते हैं. इसी अमरेली के सावरकुंडला क्षेत्र के हथसानी गांव में स्थित मानसिक रूप से बीमार लड़कियों का आश्रय स्थल मानव मंदिर मंगलवार को अचानक सुर्खियों में आ गया.

आश्रय स्थल के आम के बगीचे में एक विशालकाय अजगर घुस आया. इसे देखकर वहां मौजूद लोग डर गए और अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि अजगर की लंबाई करीब 10 से 12 फीट थी. घटना की जानकारी मिलते ही सावरकुंडला के सरीसृप विशेषज्ञ ध्रुव किलावत को बुलाया गया.

विशालकाय अजगर बगीचे में घुसा

ध्रुव किलावत की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. टीम को अजगर को पकड़ने में लगभग एक घंटे का समय लगा. इस दौरान लोगों को वहां से दूर रहने के लिए कहा गया ताकि कोई हादसा न हो.

अजगर रेसक्यू कर जंगल में छोड़ा

अजगर को काबू में करने के बाद उसे सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया गया. विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के मौसम में ऐसे सरीसृप अक्सर बस्तियों और खेतों में आ जाते हैं. समय रहते सतर्क रहना और विशेषज्ञों को बुलाना ही सबसे सुरक्षित तरीका है.

(रिपोर्ट- फ़ारूकभाई दादामियां सैयदकादरी)

---- समाप्त ----