गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, गिर फॉरेस्ट सफारी के बाद द्वारकाधीश में करेंगी दर्शन

राष्ट्रपति भवन से जारी कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति मुर्मू का यह गुजरात का तीसरा दौरा है. इससे पहले वह जून 2024 में साबरमती आश्रम के पुनरोद्धार कार्यक्रम में शामिल हुई थीं. इस बार उनके कार्यक्रम में आध्यात्मिक, शैक्षणिक और पर्यावरण संरक्षण तीनों आयाम शामिल हैं.

राष्ट्रपति मुर्मू शुक्रवार को सोमनाथ, द्वारका और गिर का दौरा करेंगी. (File Photo- PTI)
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार शाम तीन दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचीं. वह राजकोट के हीरासर एयरपोर्ट पर विशेष विमान से उतरीं, जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनका स्वागत किया.

अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रपति मुर्मू शुक्रवार को सोमनाथ, द्वारका और गिर का दौरा करेंगी. गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का अंतिम प्राकृतिक आवास माना जाता है. राष्ट्रपति यहां वन्यजीव संरक्षण और इको-टूरिज्म से जुड़े अधिकारियों से भी बातचीत करेंगी.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शुक्रवार सुबह वह सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगी और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगी. इसके बाद वह द्वारका के लिए रवाना होंगी, जहां द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद स्थानीय संतों और विद्वानों से भेंट करेंगी. द्वारका में उनके लिए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं.

शनिवार को द्वारका से अहमदाबाद होंगी रवाना

शनिवार सुबह राष्ट्रपति मुर्मू फिर से द्वारका में कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगी और दोपहर में अहमदाबाद रवाना होंगी. शनिवार शाम वह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी. राष्ट्रपति का यह दौरा गुजरात विद्यापीठ की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सुरक्षा व्यवस्था की गई पुख्ता

गुजरात प्रशासन ने उनके स्वागत के लिए सभी जिलों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत किया है. राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय और विशेष सुरक्षा समूह (SPG) की टीम भी मौजूद है. अधिकारियों ने बताया कि राजकोट, गिर और द्वारका में उनकी यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई सांस्कृतिक आयोजन भी किए जा रहे हैं.

