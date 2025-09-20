scorecardresearch
 

गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, धोलेरा औद्योगिक क्षेत्र और लोथल NMHC परियोजना का किया निरीक्षण

धोलेरा के सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री मोदी लोथल पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (NMHC) परियोजना की प्रगति का जायजा लिया. पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अब तक पूरे हो चुके कार्यों का भी निरीक्षण किया. अधिकारियों ने उन्हें लोथल में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी दी.

धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को एक ग्रीनफील्ड औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है (Photo- PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात दौरे पर रहे. भावनगर में कार्यक्रमों के बाद पीएम मोदी ने अहमदाबाद जिले के पास स्थित धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (DSIR) का हवाई सर्वेक्षण किया. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से उनके सर्वेक्षण का वीडियो फुटेज भी जारी किया गया है.

धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को एक ग्रीनफील्ड औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो सतत औद्योगिकीकरण, स्मार्ट अवसंरचना और वैश्विक निवेश की अवधारणा पर आधारित है. अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण और गांधीनगर से करीब 134 किलोमीटर दूर स्थित यह परियोजना, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NICDC) की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है. इसका उद्देश्य वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में औद्योगिक क्लस्टर और नोड्स का एक रैखिक जोन तैयार करना है.

लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है और प्राचीन काल में भारत की समुद्री शक्ति तथा समृद्धि का प्रतीक माना जाता था. इसी ऐतिहासिक धरोहर के महत्व को देखते हुए यहां नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है, जो भारत की शानदार समुद्री विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करेगा.

प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को गुजरात में औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

