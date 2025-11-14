नवसारी: मां ने दो मासूम बेटों की गला दबाकर हत्या की, ससुर पर भी किया जानलेवा हमला

नवसारी जिले के बिलिमोरा के पास देवसर गांव में आधी रात हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है. महाराजा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर B103 में एक मां ने अपने दो मासूम बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना के समय महिला का पति शिवाकांत और उसकी सास इलाज के लिए अस्पताल में थे.

पुलिस शिकायत के अनुसार, आरोपी सुनीता शर्मा के ससुर इंद्रपाल शर्मा ने बताया कि पूजा करने के बाद सुनीता कमरे में गई और वहां सो रहे अपने सात वर्षीय बेटे हर्ष और चार वर्षीय बेटे वेद की गला दबाकर हत्या कर दी. दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद सुनीता ने अपने ससुर पर भी हमला किया और उनके सिर पर ग्लास से वार किया. घायल ससुर किसी तरह कमरे से बाहर निकल गए और चिल्लाते हुए लोगों को बुलाया.

मां ने बच्चों को मौत के घाट उतारा

जब लोग घर के अंदर पहुंचे तो दोनों बच्चे मृत पाए गए. आरोपी महिला ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा और आरोपी को हिरासत में ले लिया. दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने आरोपी महिला को अरेस्ट किया

पूछताछ में सुनीता ने बताया कि उसे रात में एक सपना आया था और देवी ने कथित तौर पर पूर्वजों के मोक्ष के लिए ऐसा करने का आदेश दिया था. सुनीता ने बिना किसी पछतावे के कहा कि उसने चार बच्चों को मारा, जिसमें दो गर्भ में ही मर चुके थे. ससुर ने भी पुष्टि की कि पहले प्रसव और गर्भपात में दो बच्चों की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने सुनीता पर दो बच्चों की हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.



रिपोर्ट- रौनक जैन