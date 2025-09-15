वडोदरा: हिंदू बनकर प्रेमजाल में फंसाया, शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध, चौंकाने वाले खुलासे आए सामने

गुजरात के वडोदरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर एक युवती को शादी का झांसा दिया और लंबे समय तक उसका यौन शोषण करता रहा. मामला मांजलपुर थाना क्षेत्र का है. युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी युवक का नाम इकबाल परमार है. उसने खुद को हिंदू बताते हुए अपना नाम प्रतीक पटेल बताया था.

आरोपी ने पहले दोस्ती की और फिर शादी का लालच देकर युवती को प्रेम संबंध में फंसा लिया. युवती का आरोप है कि आरोपी उसे कई बार राजस्थान घुमाने ले गया और शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाए. इस दौरान वह तीन बार गर्भवती भी हुई.

नाम बदलकर युवती का यौन शोषण

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब उसे आरोपी की असली पहचान का पता चला तो उसने संबंध बनाने से इनकार कर दिया. इस पर आरोपी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी कि अगर वह उसकी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने देगा. युवती का कहना है कि आरोपी ने जहां भी मिलेगा वहां जान से मारने की धमकी दी.

आरोपी इकबाल परमार गिरफ्तार

शिकायत के बाद मांजलपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 419 में मामला दर्ज किया है. पुलिस ने इकबाल परमार को गिरफ्तार कर लिया है और उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

