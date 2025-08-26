पत्नी पर लव अफेयर का शक, पति ने 'बॉयफ्रेंड' के घर में घुसकर कर दी उसके भाई की हत्या

गुजरात में सूरत शहर से 20 किलोमीटर दूर पलसाना तहसील क्षेत्र के कड़ोदरा गांव में एक दिल दहला देने वाली हत्या की घटना सामने आई है जहां एक व्यक्ति की सुबह तड़के सोते निर्मम हत्या कर दी गई है.यह घटना कड़ोदरा पुलिस थाना क्षेत्र के तातीथैया गांव के गोकुलधाम सोसाइटी में हुई है, जिसने पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. हत्या करने वाले एक व्यक्ति शरद दगड़ू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उसने पुलिस को बताया कि मृतक का भाई नंदकिशोर उसकी पत्नी से फोन पर बात करता था. इसलिए उसने उसकी हत्या करने का प्लान बनाया था लेकिन वो बच गया और उसका भाई मारा गया है.
सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें सूरत जिला के कड़ोदरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने तातीथैया गांव की गोकुल धाम सोसाइटी की हैं. तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक शख्स खड़ा हुआ नजर आ रहा है. यह वही शख्स है जिसने बोरीकर यादव नामक व्यक्ति की सोते समय धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है. मृतक बोरिकर यादव की उम्र 34 वर्ष है, जो पिछले चार सालों से अपने परिवार के साथ तातीथैया गोकुलधाम सोसायटी में रह रहा था. इस घटना को अंजाम देने वाला आरोपी सूरत शहर से आया हुआ था. हत्या करने वाले आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध बोरीकर यादव के भाई नंदकिशोर से है और वो उसकी पत्नी के साथ फोन पर बात करता है. इसी शक के कारण उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है.
रविवार की सुबह करीबन सात बजे यह घटना हुई थी जब घर के कुछ सदस्य सो रहे थे.आरोपी घर में चुपके से घुसा और उसने बोरीकर के भाई पर हमला करने के बजाय गलती से सोए हुए बोरीकर यादव पर ही धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में बोरीकर यादव बुरी तरह से घायल हो गए और खून से लथपथ हो गए थे. उन्हें तुरंत पास के संजीवनी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
सूरत शहर के असामाजिक तत्व अब ग्रामीण इलाकों में भी आकर अपराध कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण जनता में डर का माहौल है. इस मामले की सूचना मिलते ही कडोदरा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल, पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस मामले की सभी कड़ियां सुलझाई जा सकें. सूरत के कड़ोदरा पुलिस थाना क्षेत्र इलाके में हुई हत्या की यह वारदात दिखाती है कि कैसे निजी रंजिश और गलतफहमी के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी है. सूरत की कड़ोदरा पुलिस ने हत्या करने वाले शरद दगड़ू को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.