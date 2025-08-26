scorecardresearch
 

Feedback

पत्नी पर लव अफेयर का शक, पति ने 'बॉयफ्रेंड' के घर में घुसकर कर दी उसके भाई की हत्या

सूरत जिले के कडोदरा थाना क्षेत्र के तातीथैया गांव की गोकुलधाम सोसायटी में 34 वर्षीय शख्स की सोते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का मृतक के भाई से अवैध संबंध है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

Advertisement
X
पत्नी के अफेयर के शक में पति ने ले ली युवक की जान (Photo: ITG)
पत्नी के अफेयर के शक में पति ने ले ली युवक की जान (Photo: ITG)

गुजरात में सूरत शहर से 20 किलोमीटर दूर पलसाना तहसील क्षेत्र के कड़ोदरा गांव में एक दिल दहला देने वाली हत्या की घटना सामने आई है जहां एक व्यक्ति की सुबह तड़के सोते निर्मम हत्या कर दी गई है.यह घटना कड़ोदरा पुलिस थाना क्षेत्र के तातीथैया गांव के गोकुलधाम सोसाइटी में हुई है, जिसने पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. हत्या करने वाले एक व्यक्ति शरद दगड़ू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उसने पुलिस को बताया कि मृतक का भाई नंदकिशोर उसकी पत्नी से फोन पर बात करता था. इसलिए उसने उसकी हत्या करने का प्लान बनाया था लेकिन वो बच गया और उसका भाई मारा गया है.  

सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें सूरत जिला के कड़ोदरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने तातीथैया गांव की गोकुल धाम सोसाइटी की हैं. तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक शख्स खड़ा हुआ नजर आ रहा है. यह वही शख्स है जिसने बोरीकर यादव नामक व्यक्ति की सोते समय धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है. मृतक बोरिकर यादव की उम्र 34 वर्ष है, जो पिछले चार सालों से अपने परिवार के साथ तातीथैया गोकुलधाम सोसायटी में रह रहा था. इस घटना को अंजाम देने वाला आरोपी सूरत शहर से आया हुआ था. हत्या करने वाले आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध बोरीकर यादव के भाई नंदकिशोर से है और वो उसकी पत्नी के साथ फोन पर बात करता है. इसी शक के कारण उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है.

Advertisement

रविवार की सुबह करीबन सात बजे यह घटना हुई थी जब घर के कुछ सदस्य सो रहे थे.आरोपी घर में चुपके से घुसा और उसने बोरीकर के भाई पर हमला करने के बजाय गलती से सोए हुए बोरीकर यादव पर ही धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में बोरीकर यादव बुरी तरह से घायल हो गए और खून से लथपथ हो गए थे. उन्हें तुरंत पास के संजीवनी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

यूपी में दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाया, मर्सिडीज की मांग पर हत्या 
दहेज या रील विवाद? क्या है निक्की हत्याकांड की वजह 
मृतक बच्चा और आरोपी. (Photo: Ajaz khan/ITG)
मासूम की हत्या करने वाला मौसेरा भाई गिरफ्तार, ट्रेन के टॉयलेट में मिला 5 साल के बच्चे का शव 
5 feet silver statue of Lord Shri Ram
144 दिन में बनी 5 फीट की चांदी की भगवान श्री राम की मूर्ति, 10 लाख 50 हजार रुपये है कीमत 
DK & Sons diamond factory burglary case
कर्ज, बीमा और साजिश... ऐसे खुला सूरत की डायमंड फैक्ट्री में 32 करोड़ के हीरों की चोरी का राज 

सूरत शहर के असामाजिक तत्व अब ग्रामीण इलाकों में भी आकर अपराध कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण जनता में डर का माहौल है. इस मामले की सूचना मिलते ही कडोदरा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल, पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस मामले की सभी कड़ियां सुलझाई जा सकें. सूरत के कड़ोदरा पुलिस थाना क्षेत्र इलाके में हुई हत्या की यह वारदात दिखाती है कि कैसे निजी रंजिश और गलतफहमी के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी है. सूरत की कड़ोदरा पुलिस ने हत्या करने वाले शरद दगड़ू को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement