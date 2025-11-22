कार चलाते हुए ड्राइवर को अचानक आया हार्ट अटैक और चंद मिनटों में खत्म हो गई चार जिंदगियां

महाराष्ट्र के अंबरनाथ में हुए भीषण हादसे ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया. चुनाव प्रचार के दौरान कार चालक को अचानक हार्ट अटैक आने से वाहन अनियंत्रित हो गया और कई वाहनों को टक्कर मारते हुए चार लोगों की जान ले ली. हादसे में शिवसेना उम्मीदवार किरण चौबे सहित चार लोग घायल हुए हैं. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे देखकर लोग हैरान और परेशान हैं.

जानकारी के मुताबिक हादसा शहर के व्यस्त फ्लाईओवर पर हुआ, जहां ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आ गया जिससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए कई वाहनों को टक्कर मार दी. यह भयावह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

कार चलाते समय ड्राइवर को आया हार्ट अटैक

शिवसेना की महिला उम्मीदवार किरण चौबे अपने ड्राइवर लक्ष्मण शिंदे के साथ चुनाव प्रचार के लिए बुवा पाडा क्षेत्र जा रही थीं. फ्लाईओवर पर पहुंचते ही ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आ गया जिससे कार उसके नियंत्रण से बाहर हो गया.

इस दुर्घटना में ड्राइवर लक्ष्मण शिंदे की मौके पर ही मौत हो गई. इसके अलावा अंबरनाथ नगर परिषद के कर्मचारी चंद्रकांत अनारके, स्थानीय निवासी सुमित चेलानी और शैलेश जाधव की भी जान चली गई. चंद्रकांत अनारके मोटरसाइकिल से जा रहे थे और टक्कर लगने के बाद फ्लाईओवर के बीचोंबीच गिर पड़े. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कांच तोड़कर किरण चौबे को बाहर निकाला

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार का कांच तोड़कर किरण चौबे को बाहर निकाला. उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. घायल हुए अन्य लोगों की पहचान अमित चौहान और अभिषेक चौहान के रूप में हुई है. किरण चौबे ने पुलिस को बताया कि 'अचानक ड्राइवर की हरकत बंद हो गई, उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, कार अनियंत्रित होकर कई वाहनों में जा घुसी.'

स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, शुरुआती जांच में सामने आया है कि हादसे का कारण ड्राइवर को आया अचानक हार्ट अटैक था. पुलिस घटनास्थल का मुआयना कर रही है और सभी वाहनों के क्षतिग्रस्त हिस्सों और सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा कर रही है ताकि उसका विश्लेषण किया जा सके.



