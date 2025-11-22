scorecardresearch
 

Feedback

कार चलाते हुए ड्राइवर को अचानक आया हार्ट अटैक और चंद मिनटों में खत्म हो गई चार जिंदगियां

अंबरनाथ फ्लाईओवर पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे शहर को सदमे में डाल दिया. चुनाव प्रचार के दौरान ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आने से कार अनियंत्रित हो गई और कई वाहनों को रौंदते हुए चार लोगों की जान ले ली. हादसे की भयावह तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोग हैरान हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
हादसे में चार लोगों की मौत (Photo: Screengrab)
हादसे में चार लोगों की मौत (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के अंबरनाथ में हुए भीषण हादसे ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया. चुनाव प्रचार के दौरान कार चालक को अचानक हार्ट अटैक आने से वाहन अनियंत्रित हो गया और कई वाहनों को टक्कर मारते हुए चार लोगों की जान ले ली. हादसे में शिवसेना उम्मीदवार किरण चौबे सहित चार लोग घायल हुए हैं. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे देखकर लोग हैरान और परेशान हैं.

जानकारी के मुताबिक हादसा शहर के व्यस्त फ्लाईओवर पर हुआ, जहां ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आ गया जिससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए कई वाहनों को टक्कर मार दी. यह भयावह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

कार चलाते समय ड्राइवर को आया हार्ट अटैक

सम्बंधित ख़बरें

क्या महाराष्ट्र में महायुति में तकरार बढ़ रही? देखें ये रिपोर्ट 
नागपुर में अंतिम संस्कार के दौरान हादसा. (Photo: Representational)
चिता की परिक्रमा और शख्स की मौत… अंतिम संस्कार में जो हुआ वो दहला देगा 
मालेगांव में मासूम के रेप-मर्डर केस में भीड़ का फूटा गुस्सा  
Pune Police expose the murder case
पत्नी से अफेयर के शक में चचेरे भाई की हत्या, बोरे में भरकर पहाड़ी पर फेंकी लाश 
Maharashtra, MP MLA protocol
'भाई वीरेंद्र' जैसा ना हो बवाल! महाराष्ट्र में कर्मचारियों के लिए आई प्रोटोकॉल की नई लिस्ट 

शिवसेना की महिला उम्मीदवार किरण चौबे अपने ड्राइवर लक्ष्मण शिंदे के साथ चुनाव प्रचार के लिए बुवा पाडा क्षेत्र जा रही थीं. फ्लाईओवर पर पहुंचते ही ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आ गया जिससे कार उसके नियंत्रण से बाहर हो गया.

इस दुर्घटना में ड्राइवर लक्ष्मण शिंदे की मौके पर ही मौत हो गई. इसके अलावा अंबरनाथ नगर परिषद के कर्मचारी चंद्रकांत अनारके, स्थानीय निवासी सुमित चेलानी और शैलेश जाधव की भी जान चली गई. चंद्रकांत अनारके मोटरसाइकिल से जा रहे थे और टक्कर लगने के बाद फ्लाईओवर के बीचोंबीच गिर पड़े. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Advertisement

कांच तोड़कर किरण चौबे को बाहर निकाला

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार का कांच तोड़कर किरण चौबे को बाहर निकाला. उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. घायल हुए अन्य लोगों की पहचान अमित चौहान और अभिषेक चौहान के रूप में हुई है. किरण चौबे ने पुलिस को बताया कि 'अचानक ड्राइवर की हरकत बंद हो गई, उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, कार अनियंत्रित होकर कई वाहनों में जा घुसी.'

स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, शुरुआती जांच में सामने आया है कि हादसे का कारण ड्राइवर को आया अचानक हार्ट अटैक था. पुलिस घटनास्थल का मुआयना कर रही है और सभी वाहनों के क्षतिग्रस्त हिस्सों और सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा कर रही है ताकि उसका विश्लेषण किया जा सके.
 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement