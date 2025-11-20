scorecardresearch
 

Feedback

गुजरात में 'लुटेरी दुल्हन' और गैंग गिरफ्तार, 18 से अधिक युवकों को बना चुकी थी शिकार

गुजरात पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले अंतर-जिला गिरोह का पर्दाफाश किया है. चांदनी नाम की महिला ने राज्यभर में 18 से अधिक युवकों से शादी कर लाखों रुपये और गहने ठगे. शिकायत के बाद पुलिस ने चांदनी, उसकी मां, रश्मिका और दलाल राजेश को गिरफ्तार किया है. गिरोह अब तक 52 लाख रुपये की ठगी कर चुका है.

Advertisement
X
शादी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के सदस्य गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
शादी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के सदस्य गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

गुजरात में शादी को ठगी का जरिया बनाने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है. मेहसाणा जिले के बेचराजी पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के बाद पुलिस ने इस गिरोह की परतें खोल दी हैं. यह गिरोह अलग-अलग जिलों में युवकों से शादी कर चार दिन बाद गहने और रुपये लेकर गायब हो जाता था. पुलिस ने गिरोह की मुख्य आरोपी चांदनी, उसकी मां सविताबेन, रश्मिका और दलाल राजेश को गिरफ्तार कर लिया है.

मामला तब उजागर हुआ जब बेचराजी के आदीवाड़ा गांव के युवक सचिन पटेल ने पुलिस में शिकायत की। उसने बताया कि अगस्त महीने में उसने अहमदाबाद की चांदनी राठौड़ से पांच लाख रुपये और गहने देकर शादी की थी. शादी के चार दिन बाद चांदनी का कथित जीजा राजू ठक्कर आया और पिता की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उसे ले गया. बाद में चांदनी ने फोन बंद कर दिया. जब पीड़ित ने बात करने की कोशिश की तो उससे तलाक के नाम पर पचास हजार रुपये और मांगे गए और उसे झूठे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दी गई.

शादी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़

सम्बंधित ख़बरें

शादी के नाम पर महिला ने कई लोगों से किया धोखा (Photo: Screengrab)
दारोगा से चौथी शादी करने वाली लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी को मिली बड़ी राहत, 1 लाख रुपये के... 
दिव्यांशी को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है (Photo: ITG)
कानपुर पुलिस ने जिसे बिना सबूत बताया 'लुटेरी दुल्हन', कोर्ट ने उसे दी जमानत  
'लुटेरी दुल्हन' समिरा फातिमा. (Photo:Yogesh Vasant Pande/ITG)
'मुझे सहारा दो, मैं दूसरी पत्नी...', 8 शादियां करने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार 
गुरुग्राम से पकड़ी गई लुटरी दुल्हन काजल. (Photo: Screengrab)
मेहंदी लगे हाथों में हथकड़ी... चार राज्यों में ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन अरेस्ट 
Terror of 'Bride Robber' in Aligarh (AI-Generated)
साड़ी की रस्सी बनाकर दूसरी मंजिल से 'दुल्हनें' फरार, शादी के तीसरे दिन हो गया कांड 

पुलिस जांच में पता चला कि चांदनी ने सिर्फ सचिन ही नहीं, बल्कि गुजरात के कई जिलों में 18 से अधिक युवकों से शादी की थी. वाव, ईडर, पाटन, बावला, राजकोट और मोरबी में भी इसी तरह की ठगी की गई थी. 

Advertisement

पुलिस ने गैंग से 52 लाख गहने वसूले 

गिरोह शादी से पहले फर्जी आधार कार्ड और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट दिखाकर अपना असली नाम छुपा लेता था. ठगी का यह नेटवर्क अहमदाबाद के शुभम और जयमाडी मैरिज ब्यूरो की मदद से चलता था. पुलिस ने बताया कि इस गिरोह ने अब तक 52 लाख रुपये और गहने वसूले हैं. मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य पीड़ितों के सामने आने की संभावना है.

---- समाप्त ----
रिपोर्टर- मनीष मिस्त्री
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement