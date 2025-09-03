scorecardresearch
 

दूसरे युवक से सगाई होने पर गर्लफ्रेंड को मारी गोली... MP से ₹28 हजार में खरीदी पिस्तौल, अहमदाबाद में दिया वारदात को अंजाम

किसी दूसरे युवक से सगाई होने पर गुस्साए प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या करने की कोशिश की. गनीमत रही कि हमले में युवती की जान बच गई. फिलहाल घायल युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पुलिस ने दबोच लिया आरोपी.(Photo:ITG)
गुजरात के अहमदाबाद में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर गोली चला दी. मंगलवार दोपहर में युवक अरबाज अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, जहां उसने गोली चलाई और बाद में वहां से फरार हो गया. लड़की की सगाई किसी दूसरे युवक से हो गई थी, जिससे गुस्साए युवक ने प्रेमिका की हत्या की योजना बनाई. हालांकि, गनीमत रही कि हमले में लड़की बच गई और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई.

पुलिस ने बताया कि शहर के नारोल इलाके के अलिफनगर का यह मामला है. लड़की की सगाई किसी अन्य युवक से हो चुकी थी. चूंकि युवती और आरोपी अरबाज पहले प्रेम संबंध में थे, इसलिए सगाई के बाद अरबाज ने युवती की हत्या की योजना बना ली थी.

मध्य प्रदेश से आकर युवक ने नारोल में प्रेमिका पर एक राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गया. घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही नारोल थाने के पीआई समेत पुलिस का काफिला मौके पर पहुंच गया.

आरोपी ने 10 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के विष्णु पंडित नाम के शख्स से 28 हजार रुपए में हथियार खरीदा था, जिससे उसने गोली चलाई. जब वह मध्य प्रदेश के लिए लौट रहा था और बस में बैठा था, तब पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे दबोच लिया.

