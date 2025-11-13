सड़क पर अचानक सामने आ गया शेरों का हुजूम... जंगल के राजा को देख बढ़ गईं धड़कनें, लोग बनाने लगे वीडियो

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले से एक रोमांचक दृश्य सामने आया है. यहां शासनगिर-जूनागढ़ हाइवे पर एक नहीं, बल्कि पूरे 10 शेरों का परिवार सड़क पर आ गया. इस नजारे को देखकर वहां से गुजर रहे यात्री और पर्यटक हैरान रह गए. कुछ समय के लिए हाइवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया, क्योंकि लोग इस क्षण को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने लगे.

और पढ़ें

यह घटना शासनगिर के पास स्थित वाणियावाव इलाके की बताई जा रही है. गाड़ियों में बैठे लोग हैरान रह गए. लोगों ने डर के मारे खिड़कियां बंद कर लीं, वहीं कुछ लोगों ने उत्साह में मोबाइल कैमरे ऑन कर दिए. हाइवे पर अचानक दस शेरों के एक साथ निकल आने से लोगों की धड़कनें तेज हो गईं. जंगल के ये शासक जब सड़क पर उतरे, तो पूरा नजारा किसी फिल्मी सीन जैसा लगने लगा.

यहां देखें Video

दिन के समय पर्यटक शासनगिर की ओर जा रहे थे, तभी अचानक उन्होंने सड़क के किनारे शेरों के झुंड को देखा. धीरे-धीरे पूरा शेरों का परिवार सड़क पर उतर आया और कुछ देर तक वहीं टहलता रहा. सड़क पर मौजूद लोगों ने तुरंत अपने वाहनों को रोक लिया और सुरक्षित दूरी बनाकर इस नजारे को देखा.

शेरों को इतनी नजदीक से देखना किसी भी व्यक्ति के लिए रोमांचक था. आमतौर पर पर्यटक गिर के जंगल में सफारी के दौरान शेरों की झलक पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस बार शेर जंगल से निकलकर सड़क पर आ गए थे. शेरों का यह समूह कुछ देर हाइवे पर रुका, फिर शांतिपूर्वक सड़क पार कर वापस जंगल की ओर चला गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मंदिर में चल रहा था हवन, तभी आ गए तीन शेर... संत करते रहे मंत्रोच्चार, यज्ञ खत्म होते ही लौट गए, Video

शेरों के जंगल लौट जाने के कारण किसी विशेष हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ी. गुजरात का गिर अभयारण्य एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है. यहां बड़ी संख्या में शेर रहते हैं और अक्सर जंगल से सटे इलाकों में इनके दिखने की खबरें आती रहती हैं. लेकिन हाइवे पर इस तरह से शेरों के पूरे परिवार का आना खास था. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह नजारा डरावना होने के साथ रोमांच से भरा था. कई पर्यटक इसे यादगार पल मान रहे हैं. शेर यहां जब सड़क पर उतरे तो पूरा यातायात रुक गया. इस मामले का वीडियो भी सामने आया है.

---- समाप्त ----

रिपोर्ट: दिलीपभाई पंजाभाई मोरी