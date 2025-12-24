कांकरिया कार्निवल के लिए 5 हजार करोड़ का इंश्योरेंस, लेकिन टिकट वाली शर्त ने खड़ा कर दिया विवाद

अहमदाबाद (AMC) नगर निगम द्वारा 25 से 31 दिसंबर के बीच कांकरिया कार्निवल आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम के लिए निगम ने 5 हजार करोड़ रुपये का इंश्योरेंस लिया है. हालांकि, बीमा की शर्तों की वजह से यह कवर अब विवादों में घिर गया है. दरअसल, इंश्योरेंस कंपनी की शर्त में कहा है कि दुर्घटना की स्थिति में सिर्फ उन्हीं लोगों को इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा, जिनके पास कार्निवल में प्रवेश का आधिकारिक टिकट होगा, जबकि कार्निवल में एंट्री पूरी तरह मुफ्त होती है.

अहमदाबाद में इस बार AMC ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से 5 हजार करोड़ रुपये का सुरक्षा कवच लिया है. इसके लिए नगर निगम की ओर से करीब 4 लाख रुपये का प्रीमियम भी अदा किया गया है. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की शर्तों के सामने आते ही इस पूरे इंश्योरेंस कवरेज पर सवाल खड़े हो गए हैं.

इंश्योरेंस कंपनी की शर्तों के अनुसार, कार्निवल के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है तो केवल उन्हीं मुलाकातियों को इंश्योरेंस क्लेम का पात्र माना जाएगा, जिनके पास कार्निवल में प्रवेश का आधिकारिक टिकट होगा. जबकि हकीकत यह है कि कांकरिया कार्निवल का आयोजन शहरीजनों के लिए पूरी तरह निःशुल्क किया जाता है और प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार का टिकट जारी ही नहीं किया जाता.

ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जब कार्निवल में प्रवेश के लिए कोई टिकट ही नहीं दिया जाता तो कोई भी मुलाकाती इंश्योरेंस कंपनी की शर्तों के अनुसार दुर्घटना की स्थिति में क्लेम कैसे कर पाएगा. इस शर्त के चलते यह आशंका भी जताई जा रही है कि किसी भी हादसे की स्थिति में इंश्योरेंस का लाभ किसी को भी नहीं मिल पाएगा.

इंश्योरेंस कंपनी की इन शर्तों से साफ हो जाता है कि एंट्री फ्री होने के कारण किसी भी व्यक्ति के पास आधिकारिक टिकट नहीं होगा. ऐसी स्थिति में 5 हजार करोड़ के इंश्योरेंस के बावजूद क्लेम करना लगभग असंभव हो जाएगा. यानी अहमदाबाद नगर निगम द्वारा इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए करीब 4 लाख रुपये के प्रीमियम का कोई व्यावहारिक लाभ नहीं रह जाता.

जैसे ही इस शर्त को लेकर विवाद शुरू हुआ, अहमदाबाद नगर निगम हरकत में आ गया. AMC की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन देवांग दानी ने तुरंत अधिकारियों को इंश्योरेंस कंपनी की विवादित शर्तों को दूर करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शर्तों में आवश्यक सुधार किया जाए ताकि कार्निवल में आने वाले लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो.

देवांग दानी ने कहा, कांकरिया कार्निवल का आयोजन शहरीजनों के लिए बिना किसी टिकट के किया जाता है. हर साल लाखों की संख्या में लोग इस कार्निवल में शामिल होते हैं. उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनी की विवादित शर्त को हटाने के आदेश दिए गए हैं. शहरीजनों की सुरक्षा ही हमारी एकमात्र प्राथमिकता है.

गौरतलब है कि अहमदाबाद में हर साल 25 से 31 दिसंबर के दौरान रात के समय कांकरिया कार्निवल का रंगारंग आयोजन किया जाता है. अलग-अलग दिनों में लाखों की संख्या में लोग कार्निवल का आनंद लेने पहुंचते हैं. भारी भीड़ को देखते हुए इस बार भी सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं.

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अहमदाबाद नगर निगम द्वारा कार्निवल के एंट्री गेट पर हेड काउंट कैमरे लगाए जाएंगे. जैसे ही भीड़ की संख्या एक लाख से अधिक होगी, मुख्य गेट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा और प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी. इसका उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना और अनियंत्रित भीड़ की वजह से होने वाली किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकना है.

