बीच समंदर धू-धू कर जला कच्छ का मालवाहक जहाज, सभी 16 नाविकों ने कूदकर बचाई जान, Video

कच्छ के मांडवी से जुड़े मालवाहक जहाज ‘फजले रब्बी’ में सोमालिया के किस्मायु बंदरगाह से रवाना होने के तुरंत बाद आग लग गई. इंजन में टर्बो फटने से जहाज में भीषण आग भड़क उठी. जहाज पर मौजूद सभी 16 नाविकों ने समुद्र में कूदकर जान बचाई. स्थानीय कोस्ट गार्ड और कंपनी के दूसरे जहाज ने सभी को सुरक्षित बचा लिया गया.

आग लगने से मालवाहक जहाज हुआ राख (File Photo: Kaushik Kanthecha/ITG)
आग लगने से मालवाहक जहाज हुआ राख (File Photo: Kaushik Kanthecha/ITG)

कच्छ के मांडवी में हाजी एंड संस कंपनी का मालवाहक जहाज फजले रब्बी सोमालिया के किस्मायु बंदरगाह से दुबई के लिए रवाना हुआ था. जहाज अभी बंदरगाह से करीब आठ नॉटिकल मील ही दूर पहुंचा था कि अचानक उसमें आग लग गई. यह घटना कल दोपहर की है. जहाज के इंजन में टर्बो फटने की आवाज सुनते ही कुछ ही सेकंड में उसमें भीषण आग फैल गई.

जहाज पर सवार सभी 16 नाविकों ने बिना देर किए समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाई. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय कोस्ट गार्ड मौके पर पहुंचा. इसके साथ ही कंपनी का ही दूसरा जहाज अल फजल भी तुरंत वहां पहुंचा और सभी नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. समय रहते की गई इस कार्रवाई के कारण किसी की जान नहीं गई.

मालवाहक जहाज में लगी आग

हालांकि करोड़ों रुपये की कीमत वाला यह जहाज पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया. आग पर काबू पाने की कई कोशिशें की गईं लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि जहाज को बचाया नहीं जा सका और वह समुद्र में डूब गया. कंपनी को इस घटना से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.

16 नाविकों समंदर में कूदकर बचाई जान

घटना की जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक रिपोर्ट में इंजन में आई तकनीकी खराबी को आग लगने का मुख्य कारण माना गया है. कंपनी और संबंधित एजेंसियां आगे की जांच में जुटी हैं.

