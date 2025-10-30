बीच समंदर धू-धू कर जला कच्छ का मालवाहक जहाज, सभी 16 नाविकों ने कूदकर बचाई जान, Video

कच्छ के मांडवी में हाजी एंड संस कंपनी का मालवाहक जहाज फजले रब्बी सोमालिया के किस्मायु बंदरगाह से दुबई के लिए रवाना हुआ था. जहाज अभी बंदरगाह से करीब आठ नॉटिकल मील ही दूर पहुंचा था कि अचानक उसमें आग लग गई. यह घटना कल दोपहर की है. जहाज के इंजन में टर्बो फटने की आवाज सुनते ही कुछ ही सेकंड में उसमें भीषण आग फैल गई.

जहाज पर सवार सभी 16 नाविकों ने बिना देर किए समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाई. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय कोस्ट गार्ड मौके पर पहुंचा. इसके साथ ही कंपनी का ही दूसरा जहाज अल फजल भी तुरंत वहां पहुंचा और सभी नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. समय रहते की गई इस कार्रवाई के कारण किसी की जान नहीं गई.

मालवाहक जहाज में लगी आग

हालांकि करोड़ों रुपये की कीमत वाला यह जहाज पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया. आग पर काबू पाने की कई कोशिशें की गईं लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि जहाज को बचाया नहीं जा सका और वह समुद्र में डूब गया. कंपनी को इस घटना से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.

16 नाविकों समंदर में कूदकर बचाई जान

घटना की जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक रिपोर्ट में इंजन में आई तकनीकी खराबी को आग लगने का मुख्य कारण माना गया है. कंपनी और संबंधित एजेंसियां आगे की जांच में जुटी हैं.

---- समाप्त ----