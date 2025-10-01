पुरानी कार बेचने और खरीदने वालों से करता था ठगी, जूनागढ़ से शातिर ठग गिरफ्तार

अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हैं और किसी एप्लिकेशन या वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं तो सावधान रहिए. क्योंकि आपके साथ ठगी हो सकती है. जूनागढ़ पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है, जो इसी तरह ऐप के जरिए कार खरीदने और बेचने वाले दोनों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था. उसने कुल 42 कार के सौदे से 1.73 करोड़ की धोखाधड़ी की.
दरअसल मेहसाणा का रहने वाला और पूर्व में सरकारी शिक्षक रह चुका पियूष पटेल ओएलएक्स (OLX) और कार-24 एप्लिकेशन के जरिए कार बेचने और खरीदने वालों से फोन पर संपर्क करता था. सौदा तय होने के बाद वह रकम अपने खाते में डलवाकर फोन बंद कर देता था. इस मामले में एसपी सुबोध ओडे़दरा ने बताया कि धवल पटेल नामक व्यक्ति ने कार 24 के माध्यम से कार का सौदा कर 2.25 लाख रुपये लेने के बाद फोन बंद कर दिया.
जांच में सामने आया कि असल में यह व्यक्ति पियूष पटेल है, जो धवल पटेल नाम से लोगों से बात करता था. जूनागढ़ के एक डॉक्टर की स्विफ्ट कार का सौदा उसने 3.5 लाख में किया और खरीदार को 2.25 लाख में कार दिलाने का लालच दिया. खरीदार से पैसे अपने खाते में डलवाने के बाद उसने फोन बंद कर दिया. खरीदार पैसे देकर धवल पटेल को खोजता रह गया. इसी तरह उसने अब तक 11 कारों के सौदे कर धोखाधड़ी की है.
पहले चलाता था शोरूम
पुलिस जांच में आरोपी ने बताया कि पहले वह श्रवलोक कंपनी की कार का शोरूम चलाता था, लेकिन कोरोना काल में शोरूम बंद होने से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने यह शॉर्टकट रास्ता अपनाया. आरोपी ने अहमदाबाद से लेकर बोटाद, राजकोट, गांधीनगर, भुज ओर जूनागढ़ में कई कार बेचने के सौदे किए होने की बात कबूल की.
उसका मोटा- मोटा तरीका यही था कि जैसे ही OLX या कार 24 पर कोई कार बेचने का विज्ञापन डालता, वह तुरंत संपर्क करता. खरीदार को सस्ती और विक्रेता को ऊंची कीमत का लालच देकर धोखाधड़ी करता था. फिलहाल पुलिस ने मेहसाणा के इस ठग को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है.