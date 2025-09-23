जामनगर: गुरुकुल में खेल शिक्षक की दबंगई, छात्र के बाल ब्लेड से काटे, शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस

जामनगर के स्वामीनारायण गुरुकुल स्कूल में एक छात्र के बाल ब्लेड से काटने का मामला सामने आया है. छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बालों में तेल नहीं लगाया था. घटना के बाद छात्र के परिवार ने जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपी. मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है.

गुरुकुल की डायरेक्टर शशीबेन दास ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि व्यायाम शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है और सभी शिक्षकों को इस प्रकार की कार्रवाई से बचने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं. शशीबेन ने कहा कि आमतौर पर बाल लंबे होने पर पहले बच्चों को चेतावनी दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया.

छात्र के बाल ब्लेड से काटे

जिला शिक्षा अधिकारी विपुल महेता ने बताया कि आज जामनगर की दो अलग-अलग स्कूलों से बच्चों के बाल काटने की शिकायतें आई हैं. उन्होंने कहा कि दोनों स्कूलों के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

जिला शिक्षा अधिकारी स्कूलों को दिए निर्देश

पीड़ित छात्र की मां अंजलिबेन गंढा ने बताया कि स्कूल में बच्चों को छोटी-छोटी बातों पर कड़ी सजा दी जाती है. कभी किताब भूल जाने पर 100 उठक-बैठक कराई जाती है. उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल के नाम से डरने लगे हैं. यह घटना फिर से सवाल खड़ा करती है कि बच्चों की सजा का तरीका कितना कठोर होना चाहिए और स्कूलों में अनुशासन लागू करने की सीमा कहां तक होनी चाहिए.



रिपोर्ट- (दर्शन ठक्के)

