पत्नी थी सरपंच और पति लोगों से वसूलता था रिश्वत, 75 हजार लेते रंगे हाथों धराया

गुजरात के जामनगर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कालावड़ के बेराजा ग्राम पंचायत में बड़ा एक्शन लिया है. यहां ग्राम पंचायत की महिला सरपंच के पति को 75,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया. मामला बेराजा गांव के एक खदान पट्टेधारक से संबंधित हैं.

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता भलसन-बेराजा गांव में पट्टे पर खदान का संचालन करता है. खनन व्यवसाय में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए उसने बेराजा ग्राम पंचायत कार्यालय से आवश्यक अनुमति और सहयोग मांगा था.

एसीबी के हत्थे चढ़ा महिला सरपंच का पति

इसी बहाने ग्राम पंचायत की महिला सरपंच के पति दिनेश तेजा जेपर ने शिकायतकर्ता से 75,000 रुपये रिश्वत की मांग की. उसने यह भी दावा किया कि वह खुद पंचायत का संचालन कर रहा है.

दिनेश जेपर ने रिश्वत की राशि अपने साथी हमीर देवराज सोलंकी को देने के लिए कहा था. ACB ने शिकायत मिलने पर तुरंत जाल बिछाया. जामनगर-कालावड़ मार्ग पर माटली पाटिया गांव के पास राजमार्ग पर आरोपी दिनेश जेपर ने शिकायतकर्ता से बात की और उसे रिश्वत की राशि हमीरभाई सोलंकी को देने के लिए कहा.

रिश्वत लेते ही आरोपी गिरफ्तार

जैसे ही हमीरभाई सोलंकी ने 10,000 रुपये की रिश्वत स्वीकार की, एसीबी टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को 75,000 रुपये की नकदी के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

ACB अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है.

