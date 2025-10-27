सूरत के सिविल अस्पताल में चमत्कार! इलाज के लिए आए मरीज का मौत के बाद धड़का दिल, फिर...

गुजरात के सूरत शहर में एक ऐसी घटना घटी जिसने मेडिकल साइंस और आम लोगों को हैरत में डाल दिया है. सूरत के न्यू सिविल अस्पताल में एक मरीज को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन 15 मिनट बाद उसका दिल अचानक दोबारा धड़कने लगा. यह घटना न केवल अस्पताल के डॉक्टरों के लिए बल्कि पूरे सूरत शहर के लिए चर्चा का विषय बन गई है.

दरअसल, अंकलेश्वर निवासी 45 वर्षीय राजेश पटेल को तबीयत बिगड़ने पर सूरत के न्यू सिविल अस्पताल लाया गया था. डॉक्टरों ने बताया कि मरीज को गंभीर हार्ट फेल्योर की समस्या थी और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी. मेडिकल टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन ECG रिपोर्ट में 'स्टेट लाइन' आने के बाद मरीज को मृत घोषित कर दिया गया. अस्पताल में मौजूद परिवार के लोग रोने लगे, जबकि डॉक्टर अन्य कार्यों में जुट गए.

लेकिन इस घोषणा के लगभग 15 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया. मरीज के शरीर में हल्की हलचल देखी गई और मॉनिटर पर अचानक हार्टबीट की लाइन दोबारा चलने लगी. डॉक्टर तुरंत हरकत में आए और मरीज को दोबारा ICU (इंटेंसिव केयर यूनिट) में शिफ्ट किया गया. टीम ने आपात उपचार शुरू किया और धीरे-धीरे मरीज की धड़कन सामान्य होने लगी.

अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. उमेश चौधरी ने बताया, मेरे 30 साल के करियर में यह पहली बार हुआ है कि किसी मरीज को मृत घोषित करने के बाद वह स्वयं जीवित हो उठा. हमने कई बार कार्डियक अरेस्ट के मरीजों को CPR दिया है, लेकिन बिना किसी हस्तक्षेप के दिल का अपने आप धड़कना बहुत ही दुर्लभ घटना है.

न सांसें चल रही थीं, न दिल की धड़कन

मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, राजेश पटेल को गंभीर हार्ट फेल्योर और उच्च शुगर लेवल की समस्या थी. डॉक्टरों ने बताया कि जब उन्हें मृत घोषित किया गया, तब सभी शारीरिक संकेत खत्म हो चुके थे. न सांसें चल रही थीं, न दिल की धड़कन. इसके बावजूद 15 मिनट बाद उनका दिल दोबारा चलने लगा, जिसे डॉक्टर 'स्पॉन्टेनियस कार्डियक रिवाइवल' कह रहे हैं.

वर्तमान में राजेश पटेल को ICU में रखा गया है और डॉक्टरों की एक टीम 24 घंटे उनकी स्थिति की निगरानी कर रही है. अस्पताल प्रशासन ने कहा कि मरीज की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन अगले कुछ दिन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे.

