भुट्टे का लालच देकर उठा ले गया मासूम को, बलात्कार कर घोंटा गला और फेंक दिया नदी में

गुजरात के आणंद जिले में एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. आणंद के आंकलाव तालुका में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया गया, बल्कि उसकी निर्मम हत्या कर लाश को नदी में फेंक दिया गया. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोगों में भारी आक्रोश है.

घर के बाहर से लापता हो गई मासूम

यह घटना आंकलाव के नवाखल गांव की है. बताया जा रहा है कि शनिवार शाम को यह 5 साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. तभी वह अचानक लापता हो गई. परिवार वालों ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब वह नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने जांच शुरू की और एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया.पूछताछ में आरोपी ने जो खुलासा किया है, वह बेहद हैरान करने वाला है.

गला घोंटकर फेंक दिया नदी में

पुलिस ने इस संबंध में अपहरण का मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की. जिसमें गांव में ही रहने वाला 22 साल का अजयभाई उर्फ ​​राहुल जीकाभाई पढियार नामक युवक बच्ची को बाइक के पीछे ले जाता हुआ दिखाई दिया. जिसके चलते पुलिस ने अजय पढियार को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पता चला कि उसने बच्ची को उमेटा से माही नदी के आगे स्थित सिंघरोट नानी नदी में फेंक दिया है.

भुट्टा खाने के बहाने बाइक पर ले गया था आरोपी

पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से नदी में बच्ची की तलाश की. बच्ची का शव तीन दिन बाद नदी में मिला. पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर करमसद स्थित श्रीकृष्ण अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक रिपोर्ट में बच्ची के साथ बलात्कार और गला घोंटकर हत्या की बात सामने आई है.

दूसरी ओर, आरोपी अजय पढियार ने कबूल किया है कि वह पांच साल की बच्ची को भुट्टा खाने के बहाने बाइक पर बिठाकर उमेटा चौकड़ी और सिंधारोट चौकड़ी के बाद मिनी नदी के पुल के पीछे खड्ड में ले गया. वहां उसने बच्ची के चेहरे पर रुमाल बांधा, उसके साथ बलात्कार किया, गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसे मिनी नदी में फेंक दिया.

जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 65(2), 103(1), 238 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया. न्यायालय ने आरोपी को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने की मंजूरी दे दी है.



