भावनगर: पैथोलॉजी लैब में लगी आग, दहक उठे कई अस्पताल, शीशा तोड़कर रेस्क्यू किए गए मरीज

गुजरात के भावनगर शहर के काला नाला इलाके में बुधवार को एक पैथोलॉजी लैब में आग लग गई. आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर से हुई, जो धीरे-धीरे बिल्डिंग तक फैल गई और कॉम्प्लेक्स में मौजूद 3-4 अस्पतालों को अपनी चपेट में ले लिया. आग फैलने के दौरान बिल्डिंग में फंसे 19 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इस आग को बुझाने में 5 फायरफाइटर्स और 50 से ज्यादा कर्मचारी लगे. राहत की बात यह है कि आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

शीशा तोड़कर बाहर निकाले गए मरीज

भावनगर शहर के कालुभा रोड पर समीप कॉम्प्लेक्स में आज सुबह करीब 9 बजे आग लग गई. इस कॉम्प्लेक्स में 10-15 हॉस्पिटल और दूसरी दुकानें और ऑफिस हैं. आग लगने के बाद कॉम्प्लेक्स के हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों और दूसरे मरीजों को फायर डिपार्टमेंट ने शीशा तोड़कर बाहर निकाला. अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई घायल या हताहत नहीं हुआ है. सभी मरीजों को मेडिकल कॉलेज के सर टी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है.

आग काला नाला इलाके के समीप कॉम्प्लेक्स में मौजूद देव पैथोलॉजी लैब में लगी. स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और बच्चों व बुजुर्गों को बाहर निकाल लिया. कुछ देर के लिए चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई.

कैसे लगी आग?

घटना के बारे में भावनगर फायर डिपार्टमेंट के फायर ऑफिसर प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि 19-20 लोगों को बचाया गया है. कालुभा रोड पर समीप कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी. इस कॉम्प्लेक्स में ज्यादातर हॉस्पिटल हैं. आग कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई थी और फिर पूरी बिल्डिंग में फैल गई. आग बुझाने में 5 फायरफाइटर्स और 50 से ज्यादा कर्मचारी लगे हुए थे.

वहीं भावनगर कमिश्नर एन.वी. मीणा ने बताया कि कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर रखे कचरे में आग लग गई थी. धुएं से हॉस्पिटल के मरीजों पर असर पड़ा और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया. आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. हम आग लगने के कारणों की सही जांच करने के बाद सही एक्शन लेंगे.

