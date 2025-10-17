गुजरात में मंत्रिमंडल विस्तार आज... रिवाबा जडेजा, अल्पेश ठाकोर समेत ये बन सकते हैं मंत्री

गुजरात में आज सुबह 11.30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. बताया जा रहा है कि नया मंत्रिमंडल 25 सदस्यों का हो सकता है. इसमें 15 नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जबकि कुछ चेहरे रिपीट हो सकते हैं. मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में होगा. दरअसल, शुक्रवार को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर राज्य सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
किन नए चेहरों को मिल सकती है जगह?
- जीतूभाई वाघानी
- अर्जुन मोढवाडिया
- डॉ. प्रद्युम्न वाजा
- नरेश पटेल
- रिवाबा जडेजा
- अल्पेश ठाकोर
- प्रवीण माली
- अनिरुद्ध दवे/अमित ठाकर
- रमेश सोलंकी
- उदय कानगढ़
- जयराम गावित
- पीसी बरंडा
- कांतिभाई अमृतिया
- दर्शना वाघेला
इन्हें फिर मिल सकता है मौका
- ऋषिकेश पटेल
- कनुभाई देसाई
- कुंवरजी बावलिया
- बलवंतसिंह राजपूत
- हर्ष संघवी
- प्रफुल्ल पनसेरिया
आज सुबह 11:30 बजे होगा विस्तार
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज सुबह 11:30 बजे नए मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे. फिलहाल राज्य मंत्रिपरिषद में कुल 17 सदस्य हैं, जिनमें मुख्यमंत्री समेत 8 कैबिनेट मंत्री और बाकी राज्य मंत्री (MoS) हैं.
6 मंत्रियों को दोबारा मिलेगा मौका?
बीजेपी सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में लगभग 25 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, जबकि मौजूदा मंत्रिपरिषद के करीब 6 मंत्रियों को दोबारा मौका मिल सकता है.
नड्डा की मौजूदगी में होगा मंत्रिमंडल विस्तार
गुरुवार शाम बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा गांधीनगर पहुंचे और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की. पार्टी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शुक्रवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं.
जगदीश विश्वकर्मा नहीं होंगे मंत्रिपरिषद में शामिल
गुजरात विधानसभा में कुल 182 सदस्य हैं और संविधान के अनुसार अधिकतम 27 मंत्री बनाए जा सकते हैं (यानी सदन की कुल संख्या का 15%).इस महीने की शुरुआत में राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की जगह गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष बने थे. पार्टी सूत्रों ने बताया कि बीजेपी की 'एक व्यक्ति, एक पद' नीति के कारण जगदीश विश्वकर्मा को इस बार मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जाएगा.