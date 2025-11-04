scorecardresearch
 

Feedback

अकेले पूरे गांव का Loan चुका डाला... 300 किसानों को बनाया 'कर्जमुक्त'; 30 साल का उतारा भार

गुजरात में सावरकुंडला के जीरा गांव की सेवा सहकारी मंडली पिछले 30 सालों से बंद पड़ी है. जब सेवा सहकारी मंडली बंद हुई थी, तब जीरा गांव के किसान बिना कर्ज लिए अपनी फसलें पीस रहे थे. जब वतन के रतन ने मदद के लिए आगे आकर लगभग 300 किसानों का कर्ज़ चुकाया, तो बैंक ने राजनीतिक गणमान्य लोगों को अदेयता प्रमाण पत्र जारी कर दिए.

Advertisement
X
वतन के रतन ने चुकाया 30 साल का कर्ज.(Photo:Screengrab)
वतन के रतन ने चुकाया 30 साल का कर्ज.(Photo:Screengrab)

गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला तालुका स्थित जीरा गांव में किसानों की 30 साल पुरानी पीड़ा का अंत हो गया है. 1995 में गांव की सेवा सहकारी मंडली के बंद होने के बाद करीब  300 किसान इस मंडली के कर्ज के बोझ तले दबे थे, जिसके चलते उन्हें अन्य बैंकों से भी फसल ऋण नहीं मिल पा रहा था.

गांव के मूल निवासी और सूरत के सफल हीरा कारोबारी बाबूभाई चोडवाडिया उर्फ ​​जीरावाला किसानों की मदद के लिए आगे आए. बाबूभाई ने अपनी मां की पुण्यतिथि के अवसर पर यह अनुकरणीय कार्य करने का फैसला किया. उनकी मां की इच्छा थी कि उनकी संपत्ति का उपयोग ऐसी जगह किया जाए, जिससे उन्हें खुशी मिले.

उन्होंने गांव के 290 किसानों का पिछले 30 सालों का कर्ज चुकाने के लिए ₹89 लाख की भारी-भरकम राशि दान की. यह राशि 1995 में किसानों के नाम पर फर्जी ऋण लेने के कारण लगी थी.

सम्बंधित ख़बरें

Farmers
लोन माफी, फसलों के नुकसान की भरपाई और MSP... महाराष्ट्र में सड़कों पर क्यों उतरे किसान? 
Personal Loan Tips
पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? तो सावधानी जरूरी, गांठ बांध लें ये 6 बातें 
Repo rate cut
Bank Loan लेने वाले ग्राहकों के लिए गुड न्यूज 
Operation Trishul launched after Operation Sindur with grand Indian Army action
गुजरात आजतक: सिंदूर के बाद अब OP 'Trishul', जानें क्यों खास 
Gujarat dahod
मृतक की आत्मा लेने तांत्रिक को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन 

बाबूभाई ने कहा कि उन्होंने अपनी मां की इच्छा पूरी की है और यह पट्टिका किसानों के दिलों में महसूस होगी. सार्वजनिक जीवन में होने के नाते, उन्होंने अन्य उद्योगपतियों को भी किसानों की मदद के लिए आगे आने की अपील की. देखें Video:- 

Advertisement

30 साल के दर्द से मिली मुक्ति
आज जीरा गांव में, अमरेली सांसद भरत सुतारिया और सावरकुंडला-लिलिया विधायक महेश कसवाला सहित बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों को 'अदेयता प्रमाण पत्र' (Due Certificate) प्रदान किए गए.

किसान नाथाभाई शिरोया और महेशभाई दुधात ने  कहा कि इन 30 वर्षों में उनके 'काले बाल सफेद हो गए', लेकिन उन्हें ऋण नहीं मिल रहा था. उन्होंने बाबूभाई को भगवान के रूप में आया हुआ बताया और उनके परिवार को 10 गुना लाभ होने की कामना की.

जीरा गांव की सरपंच दक्षाबेन चोडवाडिया ने कहा कि बाबूभाई ने ₹89 लाख का कर्ज चुकाकर उनके ससुर का अधूरा सपना पूरा किया है. सांसद भरत सुतारिया ने बाबूभाई की पहल की सराहना की और कहा कि यह अन्य गाँवों के लिए भी एक मिसाल है, जहाँ किसान ऐसी ही समितियों के कारण बोझ तले दबे हुए हैं.

बाबूभाई जीरावाला की इस पहल ने न केवल 300 किसानों को कर्जमुक्त किया है, बल्कि उन्हें '7-12 कागज' (राजस्व रिकॉर्ड) पर लगे बोझ से भी मुक्ति दिलाई है, जिससे वे अब अन्य बैंकों से फसल ऋण ले सकेंगे.

(रिपोर्ट:-फारुखाभाई दादामियां सैय्यदकादरी)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement