शराब और दौलत का नशा ! BMW में सवार कारोबारी के बेटे ने मचाया उत्पात

कच्छ के गांधीधाम में रविवार शाम एक बड़े व्यापारी के बेटे ने नशे में धुत होकर BMW कार से उत्पात मचा दिया. बेकाबू कार ने सड़क पर कई लोगों की जान खतरे में डाल दी और डिवाइडर से टकराकर हादसे का शिकार हो गई. स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा. पुलिस ने आरोपी और एक करोड़ की कार जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

कारोबारी का बेटा गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
गुजरात के कच्छ में रविवार शाम एक सनसनीखेज हादसा सामने आया है. टैगोर रोड पर इफको टाउनशिप के सामने एक तेज रफ्तार BMW कार डिवाइडर से टकरा गई. कार चला रहा युवक बड़े व्यापारी का बेटा है और वो पूरी तरह नशे में धुत था.  गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घटना शाम करीब 5 बजे की है. BMW कार का चालक महेश जोशी व्यापारी अरविंद जोशी का बेटा है. वो नशे की हालत में तेज रफ्तार से कार दौड़ा रहा था. ओवरटेक करने की कोशिश में उसने नियंत्रण खो दिया और कार डिवाइडर से जा टकराई. इसके बाद आसपास अफरा-तफरी मच गई.

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत कार को घेर लिया और महेश को बाहर निकालकर रोका. नशे में धुत चालक को भीड़ ने पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने BMW कार को जब्त कर लिया है जिसकी कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी युवक नशे की हालत में वाहन चला रहा था, जिससे कई लोगों की जान पर बन आई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, आरोपी से पूछताछ जारी है और मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है.

स्थानीय निवासियों ने इस घटना पर नाराजगी जताई और कहा कि अमीर घरों के बिगड़े बेटे नशे में शहर की सड़कों पर खुलेआम लोगों की जान खतरे में डालते हैं. उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों.

यह घटना फिर एक बार शराब और रफ्तार के खतरनाक मेल को उजागर करती है. गांधीधाम पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और इस मामले में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

 

