Gujarat : 8 से 14 जनवरी तक होगा अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव, G20 देश लेंगे हिस्सा

कोरोना की महामारी के चलते दो साल के अंतराल के बाद अहमदाबाद और गुजरात के अन्य शहरों में एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. जिसकी थीम G20 पर रखी गयी हैं. इस पंतग उत्सव में G20 की थीम 'One Earth one Family, One Future' की पतंगे भी देखने को मिलेगी.

गुजरात में होगा अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव (Representational image).