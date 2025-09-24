सूरत में गरबा पंडाल से नकली पुलिस सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, दो दिन से कर रहा था VIP एंट्री

नवरात्रि उत्सव के दौरान सूरत शहर के डुमस थाना क्षेत्र में वाईपीडी डोम में चल रहे गरबा कार्यक्रम में पुलिस ने एक नकली पुलिस सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया. पकड़े गए युवक का नाम युवराज नारू राठौड़ है, जो पिछले दो दिनों से सिविल ड्रेस में वॉकी-टॉकी लेकर पंडाल के वीआईपी गेट से प्रवेश कर रहा था.

वीडियो में देखा जा सकता है कि वह बाउंसरों के बीच से गुजरता है और बिना रोके अंदर चला जाता है. आयोजकों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने खुद को पुलिस अधिकारी और कई उच्च अधिकारियों और नेताओं का परिचित बताया.

सिविल ड्रेस में वॉकी-टॉकी लेकर पंडाल के वीआईपी गेट से घुसा

युवराज के मोबाइल से पुलिस को मशहूर हस्तियों और पुलिस अधिकारियों के साथ कई तस्वीरें मिलीं. पूछताछ में पता चला कि उसके पिता हीरा कारखाना चलाते हैं और युवराज ने वॉकी-टॉकी अपने होटल चलाने वाले दोस्त से लिया था.

पुलिस के अनुसार युवराज राठौड़ का तरीका बिल्कुल फिल्मी था. उसने पुलिस जैसी मूंछें और हेयरस्टाइल रखी हुई थी. आरोपी पिछले दो दिन से पंडाल में घुसकर VIP क्षेत्र तक पहुंच रहा था और वहां मशहूर लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा था.

पुलिस ने नकली पुलिसकर्मी को किया गिरफ्तार

आयोजक नयन मंगरोलिया की शिकायत पर डुमस थाना पुलिस ने युवराज राठौड़ के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. सूरत पुलिस के एसीपी दीप वकील ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपी ने इस तरीके से और कितने कार्यक्रमों में एंट्री ली थी.

---- समाप्त ----