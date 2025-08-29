गुजरात: बॉयफ्रेंड ने BCA छात्रा साक्षी भानुशाली का गला रेतकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

भुज के एयरपोर्ट रोड स्थित संस्कार कॉलेज में बीसीए प्रथम वर्ष की छात्रा साक्षी भानुशाली की चाकू से हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है. मामला प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ है. पुलिस के अनुसार साक्षी का अपने पड़ोस में रहने वाले मोहित मूलजीभाई सिद्धपुरा से प्रेम संबंध था, लेकिन हाल ही में उसने यह रिश्ता तोड़कर पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया और भुज में रहने लगी.

डिप्टी एसपी रविराज सिंह जडेजा ने बताया कि मोहित गांधीधाम में साक्षी के पड़ोस में रहता था. वह लगातार साक्षी पर दबाव बना रहा था कि वह पढ़ाई छोड़कर गांधीधाम लौट आए. जब साक्षी ने अपनी मां को पूरी बात बताई तो उन्होंने बेटी को उससे संबंध तोड़ने और संपर्क ब्लॉक करने की सलाह दी. इसके बाद साक्षी ने मोहित से दूरी बना ली.

इससे आहत होकर मोहित अपने दोस्त जयेश ठाकोर के साथ बाइक से भुज पहुंचा. कॉलेज के पास दोनों के बीच तीखी बहस हुई. गुस्से में मोहित ने चाकू से साक्षी और जयेश पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल दोनों को तुरंत जी.के. जनरल हॉस्पिटल भुज ले जाया गया. इलाज के दौरान देर रात साक्षी की मौत हो गई, जिससे यह मामला हत्या में बदल गया.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

पश्चिम कच्छ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहित को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया और उसकी रिमांड प्राप्त कर ली है. पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है. इस जघन्य वारदात के बाद छात्र संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. ABVP और NSUI ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे कच्छ जिले के शैक्षणिक परिसरों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. साथ ही, आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अपील की है.

