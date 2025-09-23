scorecardresearch
 

Feedback

गांधीनगर में अमित शाह ने किया स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन, बोले- भारत को स्टार्टअप दुनिया में बनाना है अग्रणी

गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया. महात्मा मंदिर में आयोजित यह कार्यक्रम 'Elevate, Innovate, and Accelerate' थीम पर आधारित है. शाह ने कहा कि यह कॉन्क्लेव प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है और इससे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी.

Advertisement
X
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Photo: X/Screengrab)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Photo: X/Screengrab)

गुजरात के गांधीनगर में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया. यह कॉन्क्लेव गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 'Elevate, Innovate, and Accelerate' थीम के तहत आयोजित किया गया है.

अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि इस कॉन्क्लेव में छात्र, उद्योगपति, निवेशक और मेंटर्स एक साथ आकर स्टार्टअप दुनिया को गति देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत स्टार्टअप क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए और इस दिशा में यह कॉन्क्लेव एक बड़ा प्रयास है.

स्टार्टअप दुनिया को गति देने के तरीकों पर चर्चा

सम्बंधित ख़बरें

प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर उठाए थे सवाल (Photo: ITG)
प्रशांत किशोर पर भड़की बीजेपी, जनसुराज को बताया 'फ्रॉड स्टार्टअप' 
csir startup conclave
CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव में भारतीय हर्बल दवाओं ने लूटी वाहवाही, डायबिटीज रिवर्सल में बेहद कारगर 
बिना डिग्री 1 करोड़ की नौकरी दे रहा बेंगलुरु का ये AI स्टार्टअप! जानें कौन कर सकता है अप्लाई 
पहलगाम हमले से लेकर 'चंपारण सत्याग्रह' तक... देखें 'मन की बात' में PM मोदी का पूरा संबोधन 
Sarvam
भारत का पहला स्वदेशी LLM बनाएगी सरकार, बेंगलुरु के सरवम AI स्टार्टअप को क्यों चुना? 

शाह ने कहा कि आने वाले दो दिनों में महात्मा मंदिर में ऐसे विचार-विमर्श होंगे जो भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने और जीवन में समय के अनुसार बदलाव लाने में मदद करेंगे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस कॉन्क्लेव में देशभर से वेंचर कैपिटलिस्ट, निवेशक और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी छात्रों की है जो इस बदलाव को आगे बढ़ाएंगे. 

Advertisement

अमित शाह ने विश्वास जताया कि यह कॉन्क्लेव 2023 में आयोजित कॉन्क्लेव से भी ज्यादा सफल होगा. 2023 के कॉन्क्लेव में लगभग 2500 स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया था और यूनिकॉर्न कंपनियों ने भी अपनी प्रस्तुति दी थी.

देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं स्टार्टअप 

इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री ऋषिकेश पटेल भी मौजूद रहे. कॉन्क्लेव में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे अमित शाह ने देखा. ग्लूडइन स्टार्टअप के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत जौहर का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप होना बेहद जरूरी है. युवओं को आगे बढ़कर नए-नए इनोवेशन आइडिया के साथ आगे आना चाहिए. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement