गांधीनगर में अमित शाह ने किया स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन, बोले- भारत को स्टार्टअप दुनिया में बनाना है अग्रणी

गुजरात के गांधीनगर में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया. यह कॉन्क्लेव गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 'Elevate, Innovate, and Accelerate' थीम के तहत आयोजित किया गया है.
अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि इस कॉन्क्लेव में छात्र, उद्योगपति, निवेशक और मेंटर्स एक साथ आकर स्टार्टअप दुनिया को गति देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत स्टार्टअप क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए और इस दिशा में यह कॉन्क्लेव एक बड़ा प्रयास है.
स्टार्टअप दुनिया को गति देने के तरीकों पर चर्चा
शाह ने कहा कि आने वाले दो दिनों में महात्मा मंदिर में ऐसे विचार-विमर्श होंगे जो भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने और जीवन में समय के अनुसार बदलाव लाने में मदद करेंगे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस कॉन्क्लेव में देशभर से वेंचर कैपिटलिस्ट, निवेशक और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी छात्रों की है जो इस बदलाव को आगे बढ़ाएंगे.
अमित शाह ने विश्वास जताया कि यह कॉन्क्लेव 2023 में आयोजित कॉन्क्लेव से भी ज्यादा सफल होगा. 2023 के कॉन्क्लेव में लगभग 2500 स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया था और यूनिकॉर्न कंपनियों ने भी अपनी प्रस्तुति दी थी.
देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं स्टार्टअप
इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री ऋषिकेश पटेल भी मौजूद रहे. कॉन्क्लेव में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे अमित शाह ने देखा. ग्लूडइन स्टार्टअप के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत जौहर का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप होना बेहद जरूरी है. युवओं को आगे बढ़कर नए-नए इनोवेशन आइडिया के साथ आगे आना चाहिए.